Son Mühür- İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'yı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, sektörün bitmeyen sorunu haline gelen korsan taşımacılık konusu detaylıca konuşulurken, taraflar esnafın sorunlarını çözmek için birlik mesajı verdi.

"Esnafın emeğinin korunması gerekiyor"

Ziyaret sırasında Erkan Özkan, İESOB Başkanı Yalçın Ata’ya günün anısına bir plaket sundu. Oda çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Özkan, taksici esnafının uzun süredir korsan taşımacılıkla uğraştığına vurgu yaparak,

"Taksici esnafı uzun süredir korsan taşımacılıkla mücadele ediyor. Kurallara uyan esnafın emeğinin korunması gerekiyor. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Korsanla mücadelede Yalçın Ata bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Biz de onunla birlikte hareket etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ata’dan esnafa tam destek

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise oda çalışmalarını bizzat takip ettiğini dile getirerek, korsan taşımacılıkla yürütülen mücadelenin haklılığına dikkat çekti. Esnafın yanında olduklarını bir kez daha belirten Ata, "Verdiğiniz mücadeleyi takdir ediyorum. İzmir Birliği olarak sonuna kadar yanınızdayız. Bu mücadele sadece mesleğinizi değil, ekmeğinizi ve geleceğinizi koruma mücadelesidir." diye konuştu.