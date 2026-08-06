Son Mühür- İZSU Hafta ortasında, İzmir genelinde olacak su kesintilerini sabah saatlerinde açıkladı. Yine gözünü akmayan musluklarla açan İzmirliler, peş peşe gelen ana boru arızası haberleri, haftanın en yoğun günlerinden birinde vatandaşlara zor anlar yaşatırken, İZSU’nun yayımladığı güncel liste su kesintilerinin süresini ve etkilenen bölgeleri gözler önüne serdi. Özellikle Karabağlar'da 6 saati bulan uzun süreli kesinti dikkat çekerken, toplamda 4 ilçede sular saatlerce akmayacak.
İlçe ilçe su kesintisi listesi
Foça
Etkilenen Mahalle: Kemal Atatürk Mahallesi
Kesinti Saati: 09:00 – 11:00 (Yaklaşık 2 Saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Karabağlar (1. Bölge)
Etkilenen Mahalleler: Kazım Karabekir, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Vatan
Kesinti Saati: 09:03 – 11:03 (Yaklaşık 2 Saat)
Arıza Adresi: 9131/15 Sokak No: 5
Neden: Ana Boru Arızası
Karabağlar (2. Bölge)
Etkilenen Mahalleler: Doğanay, Reis
Kesinti Saati: 11:16 – 17:17 (Yaklaşık 6 Saat)
Arıza Adresi: Zaimağa Caddesi No: 17
Neden: Ana Boru Arızası
Kiraz
Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet, İstiklal
Kesinti Saati: 08:00 – 12:30 (Yaklaşık 4,5 Saat)
Neden: Meydana gelen ana boru arızası
Ödemiş (Seyrekli)
Etkilenen Mahalle: Seyrekli Mahallesi
Kesinti Saati: 07:40 – 09:40 (Yaklaşık 2 Saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Ödemiş (Mescitli)
Etkilenen Mahalle: Mescitli Mahallesi
Kesinti Saati: 08:40 – 10:40 (Yaklaşık 2 Saat)
Neden: Ana Boru Arızası