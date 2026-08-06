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Ödemiş (Mescitli) Etkilenen Mahalle: Mescitli Mahallesi Kesinti Saati: 08:40 – 10:40 (Yaklaşık 2 Saat) Neden: Ana Boru Arızası

Ödemiş (Seyrekli) Etkilenen Mahalle: Seyrekli Mahallesi Kesinti Saati: 07:40 – 09:40 (Yaklaşık 2 Saat) Neden: Ana Boru Arızası

Kiraz Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet, İstiklal Kesinti Saati: 08:00 – 12:30 (Yaklaşık 4,5 Saat) Neden: Meydana gelen ana boru arızası

Karabağlar (2. Bölge) Etkilenen Mahalleler: Doğanay, Reis Kesinti Saati: 11:16 – 17:17 (Yaklaşık 6 Saat) Arıza Adresi: Zaimağa Caddesi No: 17 Neden: Ana Boru Arızası

Karabağlar (1. Bölge) Etkilenen Mahalleler: Kazım Karabekir, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Vatan Kesinti Saati: 09:03 – 11:03 (Yaklaşık 2 Saat) Arıza Adresi: 9131/15 Sokak No: 5 Neden: Ana Boru Arızası

Foçalı çevreciler ve muhtarlar ayaklandı: “Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ihlal ediyor"

Foça Etkilenen Mahalle: Kemal Atatürk Mahallesi Kesinti Saati: 09:00 – 11:00 (Yaklaşık 2 Saat) Neden: Ana Boru Arızası

Son Mühür- İZSU Hafta ortasında, İzmir genelinde olacak su kesintilerini sabah saatlerinde açıkladı. Yine gözünü akmayan musluklarla açan İzmirliler, peş peşe gelen ana boru arızası haberleri, haftanın en yoğun günlerinden birinde vatandaşlara zor anlar yaşatırken, İZSU’nun yayımladığı güncel liste su kesintilerinin süresini ve etkilenen bölgeleri gözler önüne serdi. Özellikle Karabağlar'da 6 saati bulan uzun süreli kesinti dikkat çekerken, toplamda 4 ilçede sular saatlerce akmayacak.

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