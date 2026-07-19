TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Alanyaspor forması giyen sağ kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal’ı renlerine bağlamak için için yürüttüğü çalışmalarda beklemeye geçti.

Yeşil-kırmızılı kulübün, Alanya temsilcisinin talep ettiği kiralama bedeli sonrası görüşmeleri askıya aldığı öğrenildi.

Alanyaspor 3 milyon TL talep etti

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka yönetiminin 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için yaptığı ilk görüşmede Alanyaspor Kulübü, 3 milyon TL kiralama bedeli istedi.

İzmir ekibinin bu maliyeti fazla bulduğu ve transferde harekete geçmek yerine süreci askıya alarak beklemeyi tercih ettiği belirtildi.

İndirim için görüşmeler devam ediyor

Transferin önündeki mali engeli aşmak isteyen Karşıyaka yönetimi, Alanyaspor yönetimiyle temaslarını tamamen koparmadı.

Yeşil-kırmızılıların, kiralama ücretine kolaylık sağlanması ve rakamın aşağı çekilmesi için Akdeniz kulübüyle pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Geçen sezon iki takımda oynadı

Veysel Karani Ünal, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak iki ayrı kulüpte bitirdi. Sezonun ilk devresinde 2. Lig ekibi 1461 Trabzon’da ter döken oyuncu, 14 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Devre arası transfer döneminde 3. Lig’de mücadele eden Kütahyaspor’a geçen tecrübeli kanat oyuncusu, burada çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayarak takımının şampiyonluk kadrosunda yer aldı.