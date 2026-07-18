TFF 3.Lig’de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Karşıyaka Spor Kulübü’nde transferler tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde hazırlıklarına başlayan yeşil-kırmızılılar, amatör liglerden transfer yapıyor. Geçen sezon farklı amatör liglerde forma giyen iki futbolcu, Karşıyaka'nın yeni sezon hazırlıklarına katılırken, resmi sözleşmelerini önümüzdeki günlerde imzalayarak amatör lisansla yeşil-kırmızılı formayı giyecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, transfer çalışmalarında rotasını amatör liglere çevirdi. İzmir temsilcisi, sağ kanat oyuncusu Mevlüt Can Kaynak ile orta saha Emircan Aytekin'i kadrosuna dahil ederek genç ve dinamik bir ekip oluşturma yolunda önemli bir adım attı.

“Mevlüt Can Kaynak 26 maçta 2 gol attı”

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Manavgat Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mevlüt Can Kaynak, 26 maçta görev alırken 2 gole imza attı. Performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, yeni sezonda Karşıyaka forması giymeye hazırlanıyor.

“Orta sahaya Emircan”

Yeşil-kırmızılıların bir diğer transferi ise Çanakkale Süper Amatör Lig ekiplerinden Çanakkale Spor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Aytekin oldu. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Emircan'ın orta sahadaki rekabeti artırması bekleniyor.

“Kampta yer aldı”

Her iki futbolcu da yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışmalara başladı. Mevlüt Can Kaynak ve Emircan Aytekin'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atarak amatör lisansla Karşıyaka formasını giymesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, genç oyuncuların gelişim göstererek takıma katkı sağlamasını hedefliyor.