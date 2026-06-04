Son Mühür - Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü José Mourinho’nun, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdığı iddia edildi. Gündeme gelen bilgilere göre AİHM’in başvuruyu incelemeye aldığı ve Türkiye’den savunma talep ettiği öne sürüldü.

Mourinho'dan AİHM'e şikayet

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon yollarını ayıran José Mourinho, Türkiye’deki futbol yargısına ilişkin dikkat çeken bir hamlede bulundu. Portekizli teknik adamın, görev yaptığı dönemde kendisine verilen cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdığı öne sürüldü.

Türkiye'den savunma talep edildi

İddialara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, José Mourinho’nun yaptığı başvuruyu değerlendirmeye alarak Türkiye’den resmi savunma istedi. Deneyimli teknik adamın başvurusunda, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren yargı kurullarının verdiği kararları hedef aldığı öne sürüldü.

Trabzonspor maçından sonra ceza yağmıştı

José Mourinho, Kasım 2024’te oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara itiraz etmişti. Portekizli çalıştırıcıya soyunma odasına giriş yasağı ve yüksek miktarda para cezası uygulanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun da söz konusu kararı onadığı belirtilmişti.

''Türkiye'deki futbol kurulları bağımsız değil...''

José Mourinho’nun başvurusunda, Türkiye’deki futbol yargı kurullarının bağımsız hareket etmediği, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ve adil yargılanma hakkının zarar gördüğü yönünde iddialara yer verdiği öne sürüldü. Portekizli teknik adamın ayrıca, gerekçeli kararın kendisine resmi olarak iletilmediğini savunduğu belirtildi. Haberde, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’e görüş ve savunmasını sunabilmesi için en fazla altı aylık bir süresinin bulunduğu ifade edilirken, bu sürecin ardından mahkemenin başvuruyla ilgili nihai değerlendirmesini yapacağı aktarıldı.