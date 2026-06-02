Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz dönemi düşme hattında geçiren ve ligde kalmayı son hafta son salisede garantileyen Karşıyaka'da, eski antrenör Candost Volkan'ın yeni adresi belli oldu. Volkan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Kipaş İstiklalspor ile yoluna devam edicek.

Zorlu bir sezon ve ayrılık süreci

Basketbol kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Candost Volkan, daha önce yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuş ve Yalovaspor’da kısa süreli bir başantrenörlük deneyimi yaşamıştı.

Bu tecrübelerin ardından Karşıyaka ile anlaşarak büyük bir sorumluluğun altına giren genç çalıştırıcının yeşil-kırmızılı ekipteki dönemi oldukça kısa sürdü. Volkan, sezon bitmeden görevinden ayrılmak durumunda kaldı.

İstatistikler istediği gibi gitmedi

Karşıyaka’nın başında sahaya çıktığı 16 mücadelede beklenen çıkışı yakalayamayan Candost Volkan, yönetimindeki takım bu süreçte yalnızca 3 galibiyet elde edebildi. Yeşil-kırmızılılar, söz konusu 16 maçlık periyotta 13 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonuçlar, Karşıyaka’nın sezonun sonuna kadar düşme hattının gölgesinde kalmasına ve ligde tutunma mücadelesinin son ana kadar sürmesine neden olmuştu. Şimdi ise gözler, tecrübeli ismin Kipaş İstiklalspor ile göstereceği performansa çevrilmiş durumda.