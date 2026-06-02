Meta akıllı gözlük cephesinde hızlı bir hamle planlıyor; iddiaya göre şirket yıl bitmeden dört ayrı model çıkaracak. The Information'ın aktardığı bu plan, Meta'nın giyilebilir teknolojide gazı kestiği yönündeki beklentileri tersine çeviriyor.

Meta yıl sonuna kadar kaç akıllı gözlük çıkaracak?

İddiaya göre takvim oldukça sıkışık. İlk model bu ay raflara gelecek, iki farklı model sonbaharda tanıtılacak, dördüncüsü ise doğrudan aralık ayına bırakılacak.

Bu kadar kısa aralıkla peş peşe ürün çıkarmak, Meta'nın pazardaki konumunu sağlamlaştırma niyetini gösteriyor. Ray-Ban iş birliğiyle başlayan akıllı gözlük serüvenini, farklı segmentlere yayarak büyütmek istediği anlaşılıyor.

Meta'nın boyna takılan yeni cihazı ne işe yarayacak?

Gözlüklerin yanında dikkat çeken bir başka proje daha var. Aynı habere göre Meta, kolye gibi boyna asılabilen, yapay zeka tabanlı bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Bu ürünün önümüzdeki yıl test aşamasına geçeceği belirtiliyor. Cihazın, Meta'nın satın aldığı Limitless şirketinin teknolojilerinden besleneceği düşünülüyor. Böylece şirket, sadece yüze takılan değil, gövdeye iliştirilen bir asistan kategorisine de adım atmış olacak.

Limitless cihazı neler yapabiliyordu?

Limitless, sektörde 99 dolarlık fiyat etiketiyle çıkardığı bir ürünle adını duyurmuştu. Bu cihazın arkasında, OpenAI'ın patronu Sam Altman'ın da yatırımı bulunuyor.

Tişörte ya da çantaya takılabilen aparat, gün boyunca çevredeki konuşmaları kaydedip metne döküyordu. Üstelik bununla yetinmiyor, önemli ayrıntıları yakalayıp kullanıcı için kısa özetler hazırlayabiliyordu. Meta'nın bu birikimi kendi cihazına taşıması, yapay zeka destekli kişisel asistan yarışında iddiasını artıracak gibi görünüyor.

Meta neden bu kadar çok cihaz hazırlıyor?

Şirket, son dönemde akıllı saatten bilekliğe kadar farklı giyilebilir ürünlerle gündeme geliyor. Dört gözlük ve boyna takılan cihaz, bu geniş donanım stratejisinin parçası olarak okunuyor.

Henüz resmi bir doğrulama gelmedi, dolayısıyla tüm bunlar şimdilik iddia düzeyinde. Yine de tablo doğruysa Meta, 2026'yı giyilebilir teknolojide en hareketli oyunculardan biri olarak kapatacak.