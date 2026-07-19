TFF 3'üncü Lig'de yeni dönem hazırlıklarına başlayan Altay'da, iç transferde yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi biten 20 yaşındaki stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın, yeni sezonda İzmir temsilcisinin kadrosunda yer almayacağı belli oldu.

Alanyaspor'dan kiralama kararı

Altay altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla dikkat çeken genç savunmacı, 2025 yılı yaz transfer döneminde Süper Lig ekibi Alanyaspor ile resmi sözleşme imzalamıştı.

İki kulüp arasında yapılan özel anlaşma kapsamında, Yunus Efe’nin tecrübe kazanması amacıyla geçtiğimiz sezonu kiralık olarak yine Altay’da geçirmesi kararlaştırılmıştı.

Bonservisi Alanyaspor'da olan oyuncu için Akdeniz ekibinin kurmayları yeni bir planlama yaptı. Alanyaspor yönetiminin, 20 yaşındaki stoperi bu kez daha üst liglerde tecrübe kazanması ve daha fazla süre alması için farklı bir kulübe kiralık olarak gönderme kararı aldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kadroda 4'üncü ayrılık

Yunus Efe Sarıkaya’nın takımdan ayrılışıyla beraber, Altay'da yeni dönem öncesi kadro kaybı sürüyor. Kulüple olan kontratlarını fesheden Emre, Hikmet ve Ege'nin ardından Yunus Efe, siyah-beyazlı ekipten ayrılan 4'üncü futbolcu oldu.

Kulüp yönetiminin, yaşanan bu ayrılıkların sonrasında transfer sürecinin durumuna göre nasıl bir yol haritası izleyeceği ise henüz belli olmadı.