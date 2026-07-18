Son Mühür- Sınav stresini atlatan gençlerin önünde ki tercih engelini hafifletmek için Karşıyaka Belediyesi, tercih dönemine giren öğrencilere rehberlik desteği sağlamaya başladı. Hizmet Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’nin üst katında bulunan İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) bünyesinde veriliyor.

LGS tercih desteğinin ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için de tercih danışmanlığı süreci başlayacak.

Başvuru ve randevu detayları

Danışmanlıklar her gün saat 10-16 aralığında gerçekleşiyor. Ücretsiz tercih desteğinden yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerin, 0232 365 25 94 numaralı telefondan KARGEM ile iletişime geçerek randevu alması gerekiyor.

Başkan Ünsal: "Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Ülkemizin aydınlık geleceğini, aldıkları nitelikli eğitimle kendilerini geliştiren gençlerimizin inşa edeceğine inanıyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Öğrencilerimizin doğru tercihler yaparak hayalini kurdukları geleceğe bir adım daha yaklaşmalarına katkıda bulunmak için ücretsiz danışmanlık desteği sunuyoruz. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize başarı dolu, huzurlu bir tercih dönemi diliyorum. Donanımlı ve üreten nesiller yetiştirmek adına eğitimde fırsat eşitliğini savunmaya, tüm imkanlarımızla gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.