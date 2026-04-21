Türkiye, ulu önderin çocuklara armağan ettiği bu milli bayramı büyük bir gururla kutlamaya hazırlanıyor. Resmi tatil statüsünde olan bu özel günde, eğitimden finansa kadar birçok kurum kepenk kapatırken, sağlık sektörünün nasıl bir mesai uygulayacağı büyük bir önem taşıyor. Doktor randevusu olanlar, tahlil sonucu bekleyenler veya rutin kontrolü gelenler tatil gününde kapıda kalmamak için "23 Nisan'da poliklinikler açık mı, hastaneler kapalı mı" diyerek son dakika uyarılarına kilitlendi. Peki, milli bayramda devlet hastaneleri hizmet verecek mi, sağlık ocakları hasta kabul edecek mi?

23 NİSAN HASTANELER TATİL Mİ, POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

Resmi tatil takvimi gereği 23 Nisan günü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinin rutin hizmet veren poliklinik bölümleri kapalı oluyor. Yani uzman doktorlardan alınan normal muayene işlemlerine bu özel günde bir günlük ara veriliyor. Hastaneler, 24 Nisan sabahı itibarıyla normal mesai düzenine ve randevu sistemine kaldığı yerden geri dönüyor.

23 NİSAN'DA MHRS RANDEVUSU ALINABİLİYOR MU?

Polikliniklerin tatil olması sebebiyle, vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 23 Nisan tarihi için randevu alması sistem tarafından engelleniyor. Bayram günü rutin sağlık işlemleri yapılmıyor ve doktorlar polikliniklerde hasta kabul etmiyor.

23 NİSAN'DA HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Poliklinikler kapalı olsa da sağlık hizmetinde hiçbir zaman tam kesinti yaşanmıyor. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi 23 Nisan'da da tüm hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak nöbet tutuyor. Ani rahatsızlıklar, kazalar, yaralanmalar veya acil müdahale gerektiren her türlü durumda vatandaşlar en yakın hastanenin acil bölümünden anında sağlık hizmeti alabiliyor.

23 NİSAN'DA SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) AÇIK MI?

Mahallelerimizde birinci basamak sağlık hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezleri, halk arasındaki adıyla sağlık ocakları da resmi tatil kuralına uyuyor. 23 Nisan günü aile hekimleri görev yapmıyor ve bu merkezlerin kapıları gün boyu kapalı kalıyor. Aile hekiminde iğne, pansuman, rapor alma veya ilaç yazdırma gibi rutin işlemleri olan vatandaşların planlarını bir sonraki mesai gününe göre ayarlaması gerekiyor.