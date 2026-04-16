Son Mühür/Merve Turan- İzmir'in Konak ilçesinde belediye ve AÇEV tarafından geçekleştiren Anne Destek Programı'nı bitiren 25 anne sertifikalarını Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan aldı. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin mutlaka eğitimden geçmesi gerektiğini dile getiren Mutlu bu programın amacının çocuk gelişimi konusundaki bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Eğitim şart!

15 hafta boyunca bu programı takip eden Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nden faydalanan çocukların anneleri sertifikalarını Bakan Mutlu'dan teslim aldı. Geçekleşen program için konuşan Mutlu bize öğretilenin anne ve babalığın iç güdüsel olduğu ancak eğitimsiz bu işin yürütülemeyeciğini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu: “Bize hep öğretilen, anneliğin ve aslında babalığın da içgüdüsel olduğudur. Bu içgüdülerle ebeveynliğin yapılabileceğine dair eksik değerlendirmeler var toplumda. Anne ve baba olmak isteyen kişilerin mutlaka bir eğitimden geçmesi gerekiyor.

Bu deneme yanılma yoluyla öğrenilebilecek bir şey değil. Yetiştirdiğimiz çocuklar aynı zamanda bu toplumun birer parçası oluyor. Burada olduğunuz ve 15 haftalık son derece uzun bir eğitime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimin faydalarını öncelikle ailenizde, çocuklarınızla olan iletişimde ve sonrasında o çocukların toplumda mutlaka karşılığını göreceğine inanıyorum”

Katılımcılardan tam destek!

AÇEV İzmir Saha Sorumlusu Müge Şen Uçak katılım gösterip sonuna kadar devam eden annelere ve Başkan Mutlu'ya gerçekleşen iş birliği için teşekkürlerini iletti. Programa katılan Anne Düşener ise eğitim sonunda daha sabırlı bir insan olduğunu ve çocuklarla da doğru bir iletişim sağlayabildiğini aktardı.