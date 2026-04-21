Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel partisinin haftalık grup toplantısında TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu.

İlk seçimde...

Konuşmasına erken seçim çağrıları ile başlayan CHP lideri Özgür Özel, "Yapılacak ilk seçim Maceristan'da olduğu gibi olacak Türkiye'ye demokrasiyi geri getireceğiz" diyerek iktidar değişikliğinde iddialı olduklarının sinyalini verdi.

23 nisan mesajı

23 Nisan'ın önemine vurgu yapan ve 23 Nisan mesajını kürsüden söyleyen Özgür Özel, "Meclisin 106. yaşını kutlayacağız. Atatük tüm dünya çocuklarına armağan etmişti ancak biz okullarımzıda yaşanan olaylar sonrası maalesef münferit olaylar değil. Yıllardır biriken ihmalin, devletin eğitim ve sosyal politika alanlarındaki ihmalin karşılığı. okullardaki eğitimin kalitesinden, hijyen sorununa kadar bir tanesi bile tespit edip çöüzüm üretmediğimiz bir alan değil.

Eğitimle ilgisi olmayan beceriksiz bir bakanla muhatabız bu bakan döneminde okullarda 45 olay gerçekleşti. Acı büyük olunca şimdi başladı gibi düşüyoruz. Ama sadece bu bakanın döneminde 20 kişi hayatını kaybetti. Yusuf Tekin Fatmanur öğretmenin ölümünden sonra okullarda güvenlik artacak demişti ama hiçbir şey değişmedi. Daha bir hafta önce bu kürsüden kantinden yediği tostu veresiye yazdıran öğrencileri konuştuk. Türkiye çocuk yoksulluğunda ikinci sıradayız bir sosyal çöküş yaşıyoruz. Sorumluluğu dizilere filmlere atıp kurtulamazsanız bu ülkeyi siz yönetiyoruz. Yönetimdeki çöküş karşımızdadır.

"Neden şikayet ediyorsunuz?

Özel konuşmasında yaşanan zorlu günlerin sebeplerinden birinin cumhur ittifakı olduğunu belirterek "Bugün sayın Bahçeli'nin yaptığı tespitler dahi bir baştan çıkmışlığa işarettir. 24 yıldır bu ülkeyi yönetenler ve onu destekleyenler neyden şikayet ediyorsunuz? Yapılması gereken ilk şey bu yozlaşmadan kurtarmaktır. Yoksa okullarda yapılacaklar çok nettir. Yıllardır gölge eğitim bakanımız Suat Özçağdaş ekibiyle birlikte her şeye kulak verdi vee biz bunları anlattık. Daha programımızı tanıttığımız 2 mart gününde ataması yapılmamış öğretmenlerden 100 binini atamayı önerdik. 65 bin güvenlik görevlisi dedik. bu güvenlik görevlilerini de bu ülkede görev almış silahlı mücadele için eğtiim almış kanuna da çalışmış uzman çavuşlar var bu uzman çavuşları belediye kapılarında 7 yılı doldurduk bizi zabıta alın diye bekliyorlar değerlendiriyoruz ama ancak kapasite buna yetiyor" diyerek eğitim politikalarını aktardı.

Emekli ev arkadaşı arıyor!

Yaşanan ekonomik krizin ciddi boyutlara ulaştığını anlatan Özel, emeklilerin yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, "17 milyon emekli var Kola kutusu gibi ezilmiş" dedi ve bazı ekonomik durumu zorda olan emeklilerden gelen mesajları okudu; "evi kapattık şimdi bir evd iki aileyiz" "kiraya gücümüz yetmeyince oğlanın yanına taşındık" "ben de benim gibi eşini kaybetmiş bir arkadaş arıyorum"

Madenciler için çağrı

Madenciler hakkında konuşan Özgür Özel, "7 yıl mücadele ettiler diyerek normal sendikalarla bu mücadeleri veremedikleri için Bağımsız maden iş diye sendika kurduklarını söyledi. Buradan adalet bakanlığına sesleniyorum bu baret size bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu baret bugün Ankara'da Eskişehirli madencileri savunuyor. İktidarımızda kimse hak aramak için baretini yere vurmak zorunda kalmayacak" diyerek söz verdi.

"O gün bugündür huzurumuz yoktur"

Son seçimlerin ardından yaşadıkları süreci değerlendiren Özel, "Öyle bir noktadayız ki ya kötülük kazanacak ortada hiçbir şey kalmayacak ya da direnenler mücadele edenler kazanacak. Göreve geldiklerinde şakaf operasyonları bitecek diyenler... Bu içişleri bakanı geldi artık şafak operasyonu olmayacak dedi. Allah için şafak vakti gelmediler gece 1'de geldiler. İş CHP olunca uygulamadıkları kanun maddesini bir kez daha uyulamadılar. Ne zaman ki yerel seçimleri kazandık o gün bugündür huzurumuz yoktur. Saldırı altındayız. Onlardaki esas korku Allah korkusu yerine sandık korkusudur. 397 gündür Türkiye'nin huzurundan çalıyorlar" diye konuştu.

Noldu asrın yolsuzluğuna?

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın yayınlanmamasına da tepki gösteren Özel, "Bir gün bile gözaltına alınamayanlar aldıkları cezaları bile telefondan öğrenenler bugün kendinden sonraki cumhurbaşkanına bir bir kötülük etmek için ellerinden geleni yapmaktadır. Yıllardır Melih Gökçek'i koruyanlar... Millet bir anda Melih Gökçek'e bir soru sorulmazken Mansur Yavaş'a soruşturma izni vererek ortalığı karıştırmaktadır. Açıkça söylüyorum biz gücümüzü sadece milletten alıyoruz. Korkmuyorsanız getirin seçim sandığını 3 yıl geçmiş sandığı koyun millet karar versin. Yargılanmaktan asla kaçmıyoruz. Özgüvenimiz yüksek, AK Parti'nin MHP'nin kıymetli seçimine soruyorum biz canlı yayın istiyoruz onlar mahkeme salonunun önünde anons bile geçmiyorlar. Ne oldu asrın yolsuzluğuna, hani ispatlayacaktınız?" ifadelerine yer vererek çağrısını yineledi.

"Erken seçime dünden razıyız"

Uzun süredir erken seçim çağrısında bulunan Özgür Özel sözlerine erken seçim çağrılarıyla devam ederek, "Bunlar erken seçimden kaçınca bir sandık lazım bize. 30 ay geçtikten sonra ara seçim yapılır. Buradan çok net söylüyorum. Hatay bizce dolu ama boş derseniz yine Can Atalay'la doldururuz. Milletvekilleri boştur. Son seçimde AK Parti açık olan bölgelerde açık ara birinci partiydi. Gelin diyorum oralarda ara seçim yapalım ama kaçıyorlar. Onlar da biliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir yerde birinci parti değil. Bu konuda 12 liderle temas ettim. Hepsi aynı fikirde ara seçimde sorun yok.

Sayın Bahçeli erken seçime karşı olabilir söyleyecek sözüm yok. Yapılacak seçimin kayıp olduğunu görmektedir karşı olabilir biz istemeye devam ederiz sandığa kavuşunca millet söyler. ama ara seçime karşı olunmaz ara seçime karşı olmak anayasaya karşı olmak demektir. Biz ara seçimi zorunluluk olarak görüyoruz. Sayın Bahçeli'ye sayın Erdoğan'a sesleniyorum ara seçim tarhini ilan edin engellemeyeceğinizi söz verin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir. Hodri medyan! ara seçime de varız erken seçime dünden razıyız. Güvenen çıksın karşımıza" diyerek grup toplantısını sonlandırdı.

