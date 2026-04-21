Son Mühür - İzmir’in turizm cenneti Çeşme’de sit alanında kalan taşınmazlardaki mülkiyet sorununun çözümü için resmen düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, Çeşme’nin Musalla ve Alaçatı Mahalleri’nde bulunan toplam 8 taşınmazın, ‘Sit trampası’ kapsamında listeye dahil edildiği açıklandı.

Toplam bedeli 240 milyon lirayı bulan listede, sit alanı nedeniyle kısıtlı haldeki mülklerin, hazine taşınmazlarıyla takas yoluyla yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Metrekareye dev fiyat!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nde yayımlanan listeye göre; en yüksek değerleme rüzgar sörfünün başkenti Alaçatı’da yapıldı. Alaçatı’da 4253 ada üzerinde bulunan ve tamamı ‘konut’ imarlı 5 parsel için metrekare fiyatı tam 60 bin lira olarak duyuruldu. Bölgede sadece hazineye ait olan hisselerin takasa konu edileceğinin altı çizilirken; tek parseldeki hazine hissesinin değeri ise 39 milyonu aştı.

İhale öncesi düzenleme yapılacak

Çeşme’nin merkezi mahallelerinden biri olan ve deniz ulaşımı ile turistik merkezlere yakınlığıyla bilinen Musalla Mahallesi’deki taşınmazlardaki ‘hukuki şerh’ ise dikkatleri çekti. 5164 ada 3 parselde "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma" şerhi bulunurken, 8017 ada üzerindeki parsellerde yer alan "şahısların işgalinde" ve "zilyetlik" kayıtlarının ihale öncesi düzenlenmesi planlanıyor.

Metrekare birim fiyatlarının 25 bin ila 40 bin lira arasında değiştiği Musalla bölgesinde yerlerin tamamı imar planlarında ‘konut alanı’ olarak yer alıyor.