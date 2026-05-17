Basketbol Süper Ligi’nde 11 Nisan’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan Büyükçekmece karşılaşmasında protokol tribününde rakip yöneticiye saldırdığı gerekçesiyle daha önce 6 ay hak mahrumiyeti ve 600 bin TL para cezası alan Aygün Cicibaş hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapıldı. Kanun gereği spor müsabakalarını takip etmesi yasaklanan Cicibaş’ın maç günlerinde karakola giderek imza vermek zorunda olduğu belirtildi. Karşıyaka Başkanı’nın, basketbol takımının Bursaspor’u yenerek ligde kaldığı son hafta karşılaşması öncesinde de karakolda imza attığı öğrenildi.

Cicibaş’ın görevi mahkeme kararına bağlı

Aygün Cicibaş, karakolda imza işlemini tamamladıktan sonra salona giderek takımın ve taraftarların ligde kalma sevincine ortak oldu. Ancak Cicibaş’a, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından cezasını ihlal ettiği gerekçesiyle 300 bin TL daha para cezası verildi. Nisan ayında aldığı disiplin cezasının ardından 6222 sayılı yasa kapsamında da yaptırımla karşı karşıya kalan Cicibaş’ın kararı yargıya taşıdığı öğrenildi. Mahkemeden olumlu sonuç çıkması halinde yöneticilik görevini sürdürebileceği, cezanın kesinleşmesi durumunda ise yönetimde yer alamayacağı belirtildi.

Öte yandan Karşıyaka yönetiminde daha önce, kadın voleybol takımının Manisa deplasmanında yaşanan olaylar sonrası iki yöneticinin 6222 kapsamındaki cezalarının yapılan itirazlarla kaldırıldığı hatırlatıldı. 9 Haziran’da yapılacak kongre öncesinde ise kulüpte henüz başkan adayının çıkmadığı ifade edildi.