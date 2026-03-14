3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele eden Altay, üst üste ikinci yenilgisini almasının ardından düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. İzmir ekibi, yarın deplasmanda Play-Off potasında yer alan Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç detayları

Mücadele, Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ahmet Resuloğlu yönetecek. Bilet fiyatları maraton tribünü için 100 TL, kapalı tribün 150 TL ve deplasman tribünü 130 TL olarak belirlendi.

Altay, galibiyet arayışında

Ligde 20 puanla 12’nci sırada bulunan Altay, 45 puana sahip 5’inci sıradaki Balıkesirspor’u yenerek dört haftalık galibiyet hasretini sonlandırmayı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşmayı Balıkesirspor 1-0 kazanmıştı.

Eksikler ve cezalılar

Altay’da sarı kart cezalısı Emre ile sakatlığı devam eden kaleci Semih forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise Mehmet Emre, Serhat ve Talha Doğuş sağlık sorunları nedeniyle sahada yer alamayacak.

Balıkesirspor hedefini koruyor

Balıkesirspor, sahasında kazanarak Play-Off potasındaki yerini güçlendirmek ve 3’te 3 yapma hedefini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele her iki ekip açısından sezonun kilit maçlarından biri olarak öne çıkıyor.