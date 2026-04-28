İzmir'in neyi meşhurdur sorusuna tek bir yanıt vermek zor. Çünkü şehir hem boyozuyla hem kumrusuyla hem de Saat Kulesi ya da Kemeraltı Çarşısı gibi simgelerle tanınıyor. Hediye olarak götürülen Bergama tulum peyniri, Nazarköy boncukları ve Urla şarapları da listenin değişmezleri arasında. Peki sırayla bakacak olursak İzmir'i meşhur eden şeyler tam olarak neler?

İzmir'in meşhur yemekleri hangileri?

Şehir mutfağının yıldızı tartışmasız boyoz. Un ve sirkeyle hazırlanan ince hamurlu bu lezzet, dışı çıtır içi yumuşak yapısıyla İzmirlilerin sabah ritüelinin bir parçası. Yanına demli bir çay ve haşlanmış yumurta eklendi mi tablo tamam. Boyozun kökeni Sefarad Yahudilerine dayanıyor, bugün hâlâ Alsancak'taki tarihi fırınlarda taş fırında pişiriliyor.

Kumru ise İzmir'in başka bir efsanesi. Susamlı özel ekmeğin arasına tulum peyniri, sosis, sucuk ve salam yerleştirilerek hazırlanan bu sandviç, özellikle Çeşme sahilindeki büfelerde meşhur. Söğüş de denenmesi gereken sokak yemeklerinden biri. Haşlanmış kuzu sakatatlarının ince ince doğranıp baharat ve yeşillikle dürüm haline getirilmesiyle yapılıyor. İzmir köftesi, gevrek (simit), kokoreç ve ızgara balık çeşitleri de mutlaka tatmak gerek.

İzmir'in meşhur tatlıları neler?

Tatlı tarafında ilk akla gelen lokma. Şerbete bulanmış küçük hamur topları, açılışlarda ve hayır işlerinde sokaklarda dağıtılırken bile bulabileceğiniz bir gelenek. İzmir bombası ise son yılların yıldızı; ince hamurun arasına yerleştirilen akışkan çikolatasıyla tatlıseverleri kendine bağladı.

Şambali, Kemeraltı'nın simgesi sayılan bir başka lezzet. İrmik ve şerbetin uyumlu birlikteliğine kaymak ve kavrulmuş badem eklenince ortaya nostaljik bir tat çıkıyor. Damla sakızlı kurabiye de hediyelik olarak sıkça tercih edilen bir başka klasik.

İzmir'in meşhur gezilecek yerleri neler?

Şehri tanımak isteyen herkesin ilk durağı Konak Meydanı oluyor. Saat Kulesi, 1901'de Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine yapılmış. Hemen yanı başında Kemeraltı Çarşısı uzanıyor; hanları, camileri ve tatlıcılarıyla saatlerinizi geçirebileceğiniz bir labirent.

Tarihi Asansör, Kordon, Kadifekale ve Kültürpark da listenin üst sıralarında. Selçuk'taki Efes Antik Kenti, Şirince Köyü ve Çeşme'nin masmavi koyları ise şehre gelenlerin mutlaka uğradığı diğer noktalar. Hediye olarak ise Urla şarabı, Bergama tulum peyniri ve Nazarköy nazar boncukları öne çıkıyor.