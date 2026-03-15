Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Atatürk’ün annesinin ismini taşıyan Zübeyde Hanım Huzurevi’ni SGK ve vergi borçlarına karşılık kurumlara devretmek istediğini vazgeçip alanı ‘Ticaret ve Turizm’ bölgesi yapmak istediğini ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın engel olduğunu söyledi.

"Cemil Bey şimdi yaptığı gibi fikir değiştiriyor huzurevi alanını 'Ticaret ve Turizm' alanı yapmak istiyor!"

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Vakıf mallarına bu kadar sahip çıkmaya çalışıyorsunuz Karşıyaka ile ilgili bi şey öğrendim. Cemil bey'in belediye başkanlığı döneminde vergi borçlarını yapılandırmak için Zübeyde Hanım Huzurevini borçlara karşılık mecliste bir karar çıkarmışlar. Kararda bu binanın tapusunu belediyeye verdiklerinde oraya karşılık vergiden düşülecekti. Ama belediye meclis kararı olmasına rağmen 2022 yılındaki karar. Sözünde durulmuyor ve o mal, o zamanın Milletvekilimiz Necip Nasır’ın takip ettiği bir konuydu. Mülkiyet belediyeye, arsa Hazineye ait. Hazine avukatları davaya girmiyor ve hazinenin arazisi belediye mülküne geçmiş oluyor. Belediye mülküne geçtikten sonra taşınmazın emsal değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra vergiden düşülecek iken beyefendi yine bu zaman yaptığı gibi fikir değiştiriyor. Ve orada ‘ticaret ve turizm lejantı’ ekleyerek meclisten karar çıkarttığı anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Nesim Bey’in müdahalesi ile ofis olarak kullanılan, 2033 yılına kadar kendilerine tahsis edilen alanı tekrardan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kullanıyor. Zübeyde Hanım huzurevi atıl şu an. Kamuya zarara mı üzülesiniz, o ismin adı altında verilmeyen hizmete mi üzülesiniz. O günkü yapılandırma yapılsaydı bu borçlar olmayacaktı ona mı üzelesiniz. Ortak akılla çözelim diyorlar ama akıl tutulması yaşıyorlar”