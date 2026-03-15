Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir medya temsilcilerine verdiği iftarda çarpıcı açıklamalara bulundu. Çankırı, “İzmir’in lehine olacak her işte 30 belediye başkanımızın yanındayız.

Çankırı, “Nilüfer Hanım, Helil Hanım da bir şey istediğinde yanlarındayız”

Çankırı tarafından düzenlenen iftara İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Safa Narlı, AK Parti İl Medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Çölmekçi, Kandemir Medya İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir ve İzmir’in medya temsilcileri katıldı. Yerel seçimler bittikten sonra İzmir’de seçilen 30 ilçe belediye başkanına bir mektup gönderdiğini anlatan Çankırı, “ Seçim bittikten sonra milletvekilliğim devam etti. Bu il için dertlenen biri olarak 30 ilçe belediye başkanımıza hem yeni görevlerini tebrik etmek, hem de benden bir istekleri olduğunda merkezi Hükümet’ten bir istekleri olduğunda İzmir için canla başla onlarla birlikte çalışacağımı söyledim. Beni arayan arkadaşlarımız oldu” dedi. “2021 yılında SGK yapılandırmaları yapılırken İzmir’de yapılandırma yapmayan tek belediye Karşıyaka Belediyesi” diyen Çankırı, “Bundan dolayı borçlar kat ve kat yükseldi ve artık içinden çıkılmaz hale geldi. İşte girerken düşünün ki yuhalanıyorsunuz, maaşlarınızı alamıyorsunuz, meclisini yönetemiyorsunuz. Destek olmak adına Yıldız Hanımla Ankara’ya gittim. İnşallah problemi çözülecek. Karşıyaka’da İzmirimizin ilçelerinden bir tanesi. Bugün aynı şekilde Konak’ta bizim bir sürü yapmak istediğimiz işler var. Bugün yerel yönetimlerde bir belediye başkanımız var. Nilüfer Hanım da bir şey istediğinde ya da Karabağlar’da kentsel dönüşüm anlamında Helil Hanım bir şey istediğinde bu sadece kadın belediye başkanlarımız için de 30 diğer belediye başkanımız için de geçerli. Hepsi ne isterse İzmir’in lehine olacak her işte biz yanlarınızdayız. Bunu da çok net biliyorlar” diye konuştu.