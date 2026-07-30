Karaburun Yarımadası'nın en eski yerleşimlerinden biri kabul edilen Bozköy, yüzyıllardır ayakta kalan taş evleri, bakir koyları ve doğal yaşamıyla İzmir'in saklı rotaları arasında yer alıyor. Geçmişte farklı kültürlerin birlikte yaşadığı köy, bugün tarihi dokusunu büyük ölçüde korurken Uzundere Vadisi, Akça Kilise çevresindeki el değmemiş kıyılar ve Akdeniz foklarının barındığı mağaralarıyla ziyaretçilerini bambaşka bir atmosferle karşılıyor. Şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için Bozköy, hem tarih hem de doğayı aynı yolculukta buluşturuyor.

Bozköy'ün yüzyıllara uzanan geçmişi bugün de yaşıyor

Karaburun'a bağlı Bozköy, eski kaynaklarda "Boz" adıyla anılan ve yarımadanın en eski yerleşimlerinden biri olarak gösterilen köyler arasında bulunuyor. Türkler ile yabancı toplulukların uzun yıllar birlikte yaşadığı yerleşimlerden biri olan Bozköy, bugün daha çok yaşlı nüfusun ağırlıkta olduğu sakin bir mahalle görünümü taşıyor. Buna rağmen köy, geçmişten bugüne ulaşan kültürel mirasıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Dar sokakları çevreleyen taş evler, tarihi çeşmeler, köy camisi ve eski mezar taşlarının bulunduğu mezarlık, Bozköy'ün köklü geçmişini gözler önüne seriyor. Geleneksel mimarisini büyük ölçüde koruyan köy, tarihi atmosferi yakından görmek isteyen ziyaretçiler için Karaburun'un en özel duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Uzundere Vadisi, bakir koylar ve Akdeniz fokları aynı bölgede buluşuyor

Bozköy yalnızca tarihiyle değil, doğal zenginlikleriyle de farklı bir deneyim sunuyor. Köy sınırları içindeki Uzundere Vadisi, doğal yapısı ve tarımsal alanlarıyla bölgenin en dikkat çeken noktalarından biri olarak gösteriliyor. Doğa yürüyüşü yapmak, sessiz bir gün geçirmek ve Karaburun'un farklı yüzünü keşfetmek isteyenler için vadi önemli bir alternatif oluşturuyor.

Akça Kilise mevkisindeki bakir koylar ve plajlar ise kalabalıktan uzak deniz keyfi arayanların ilgisini çekiyor. Bölgedeki mağaralar, koruma altındaki Akdeniz foklarına da ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Bozköy çevresi, yalnızca deniziyle değil, hassas ekosistemi ve yaban hayatıyla da ayrı bir değer taşıyor.

Nergis ve sümbül Bozköy'ün simgeleri arasında yer alıyor

Bozköy'de ekonomik yaşamın merkezinde nergis ve sümbül üretimi bulunuyor. Bunun yanında narenciye bahçeleri, zeytinlikler ve hayvancılık da köy halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Geçmişte Karaburun Yarımadası'nın öne çıkan bağcılık merkezlerinden biri olan Bozköy'de üzüm üretimini yeniden canlandırmak için çalışmalar devam ediyor. Tarımsal üretim ile tarihi dokunun iç içe geçtiği köy, dört mevsim farklı güzellikler sunarak ziyaretçilerine doğal bir Ege atmosferi yaşatıyor.

Bozköy'e nasıl gidilir?

Bozköy, Karaburun ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre, Mordoğan'a ise 27 kilometre mesafede bulunuyor. İzmir şehir merkezinden özel araçla yaklaşık 1,5 saatte ulaşılabilen köye, Karaburun yolu üzerinden rahatlıkla gidilebiliyor. Sessiz sokakları, taş evleri ve bakir kıyılarıyla Bozköy, İzmir çevresinde keşfedilmeyi bekleyen rotalar arasında yer almaya devam ediyor.