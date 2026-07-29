TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezondan birçok isimle yola devam eden yeşil-kırmızılı yönetim, eski futbolculara olan borçlar nedeniyle uygulanan transfer yasağını kaldırmak için görüşmelerine devam ediyor. Transfer engelini çözüp anlaştığı isimlere resmi imza attırmayı hedefleyen İzmir temsilcisinde, kulübün altyapısından yetişen Yılmaz Ceylan bir süredir takımla antrenmanlara çıkıyor.

Gelen teklifleri reddedip takımla antrenmanlara başladı

Bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusuna çok sayıda kulüpten transfer teklifi gelmesine rağmen, oyuncu tercihini yetiştiği kulüpten yana kullandı. Gelen cazip önerileri reddeden Yılmaz Ceylan, kulüplere yeşil-kırmızılı formayı giymek istediğini bildirdi. Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan ve 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kısa süreliğine yeniden Kaf-Kaf forması giyen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Şanlıurfaspor'da tamamlamıştı. Şanlıurfa ekibinde 12 karşılaşmada görev alıp 1 gol kaydeden oyuncu, Karşıyaka'nın yasağı kaldırmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacak.