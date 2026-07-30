Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Son Mühür’ün özel haberiyle Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü’nün kira krizi ortaya çıkmıştı. Belediye yönetiminin spor kulübünden aylık ve yıllık kira talebi sonucunda taraftarlar durumu çok tepki gösterdi. Başkan Yiğit Tusder ile Behice Yıldız Ünsal, Belediye Başkanlık makamında bir araya gelerek uzlaşı sağlamıştı. Karşıyaka Spor Kulübü, ilçe belediyesinin bünyesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki odasından tahliye edildi.

“Karşıyaka taraftarları isyan ediyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Fan Zon sözleşmesini iptal etmiş ve Mavişehir’deki kulüp binasından da kulübün tahliyesini istemişti. Bu yaşanan gelişmelerin ardından Karşıyakalı taraftarlar ayağa kalktı ve sosyal medya üzerinden Belediye yönetimine yüklendi. Edinilen bilgilere göre Karşıyakalı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunun önüne giderek kulübe destek veriyor. Aynı zamanda Karşıyaka Çarşı grubunun ve taraftarlar liderlerinin Karşıyaka Belediyesi’ne yürümesi bekleniyor. Çarşı’da ayağa kalkan taraftarlar isyan etti. Karşıyaka Spor Kulübü ile Belediye arasında gerilim artıyor. Üst üste yaşanan krizlerden sonra Belediye Başkanın tavrı ve yaklaşımı sporseverler tarafından eleştiriliyor.

“Karşıyakalı yöneticiler direndi”

İzmir temsilcisinin uzun yıllardır Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda teknik ekip ve yönetim kurulunun kullandığı oda belediye yetkilileri tarafından boşaltıldı. Kaf-Kaf’ın yöneticileri günü kötü bir başlangıç yaparken sürecin takibi olacak. Hiçbir bilgi vermeden salona baskın yapar gibi giren yetkililerin yaklaşımı hoş karşılanmadı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğit Tusder ve yönetim kurulu salondaki odayı sahiplenirken Belediye’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre uzun yıllar Ufuk Sarıca’nın kullandığı odayı Başkan Yıldız Ünsal’ın tanıdıkları kullanıyor. Karşıyaka Belediyesi, basketbol şubenin odasına el koydu.

“Karşıyaka’nın yıldızı barışmadı”

İzmir’in köklü çınarı Karşıyaka Spor Kulübü ile Belediye Başkanıyla yıldızı barışamadı. Göreve gelen Başkan Yıldız Ünsal’ın ilk faaliyeti KSK Fan Zone’u kapatmak oldu. Turgay Büyükkarcı döneminde yapılan KSK Fan Zone, taraftarların ve sporseverlerin keyifli vakit geçirdiği bir yer olarak biliniyordu. Yeşil-kırmızılı kulübün gelir kaynağı olan Fan Zone sözleşmesini başka işletemete kiraladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, 2025 yılında ise Sayıştay raporlarını öne sürerek Mavişehir’de bir dönem önceki belediye tarafından tahsis edilen kulüp binasından tahliye ettirdi. Mavişehir’de kulübün çıktığı bine halen atıl olarak duruyor.

“Ufuk Sarıca’nın odası boşaltıldı”

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir’deki kulüp binasından Karşıyaka SK’yı tahliye ederken idari işler için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu kullanabileceklerini duyurmuştu. Ancak Karşıyaka Belediyesi, salonda uzun yıllar Ufuk Sarıca, kısa süre önce Nihat Mala ve şu an yönetim kurulunun kullandığı odayı da 114 yıllık kulübün elinden aldı. Ayrıca kısa süre önce Kent AŞ ve Karşıyaka SK’nın salon için yapmış olduğu kira sözleşmesi büyük ses getirmişti. Belediye, yapılan sözleşmeyle kulübe ağır sorumluluklar yüklemişti.