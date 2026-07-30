Rüzgar, yağmur ve toz gibi dış etkenlerden korunmak amacıyla yapılan cam balkonlar için genel bir yasak bulunmuyor. Fakat apartmanların dış cepheleri ile balkonlar Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı kabul ediliyor. Bu sebeple mimari projeye aykırı şekilde yapılan değişiklikler hukuki engellerle karşılaşıyor.

CAM BALKON YASAK MI?

Mevcut hukuki düzenlemeler doğrultusunda cam balkon kurulumuna yönelik genel bir yasak uygulanmıyor. Bununla birlikte balkonlar bağımsız bölümün özel mülkiyeti değil, apartmanın ortak alanı sayılıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesine göre ortak alanlarda inşaat ve esaslı değişiklik yapılması kat maliklerinin iznine tabi tutuluyor. Bir daire sahibinin cam balkon yaptırabilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından en az yüzde 80'inin, yani beşte dördünün yazılı rızasını alması gerekiyor. Apartmanın yönetim planında açık bir izin maddesinin yer alması da sürecin belirleyici unsurları arasında bulunıyor.

CAM BALKONLAR SÖKÜLECEK Mİ?

Cam balkonların tamamını kapsayan genel bir söküm kararı verilmiş değil. Ancak gerekli izinler alınmadan yapılan uygulamalar hakkında dava açılması halinde mahkemeler söküm yönünde karar bildirebiliyor. Yönetim planında izin yer almıyorsa tek bir kat malikinin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurması hukuki süreci başlatmaya yetiyor. Dava sonucunda mimari projeye aykırı bulunan sistemler için mahkemeler "eski hale getirme" kararı uyguluyor. İzinsiz tadilat yapan daire sahibi, söküm maliyetlerinin yanı sıra yargılama ve dava masraflarını da üstlenmek zorunda kalıyor.

YARGITAY'IN CAM BALKON KARARI NEDİR?

Yargıtay emsal kararlarında apartman dış cephesini değiştiren uygulamaları ortak alan kapsamında değerlendiriyor. Kat maliklerinin yazılı onayı olmadan gerçekleştirilen değişikliklerde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri esas alınıyor. Mahkemelerde görülen davalarda sözlü izinlerin geçerliliği kabul edilmiyor. Yargı kararlarına göre izinsiz yapılan cam balkonlar için söküm kararı çıkabiliyor.

CAM BALKON YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşmamak için tadilat öncesinde belirli prosedürlerin tamamlanması isteniyor:

Tapuda kayıtlı yönetim planını ayrıntılı biçimde incelemek.

Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından en az yüzde 80'inden yazılı onay almak.

Alınan izin belgelerinin resmi nitelikte ve ıslak imzalı olmasını sağlamak.

Sözlü beyanların hukuki geçerliliği olmadığını unutmamak.