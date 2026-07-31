Son Mühür- İzmir’in Bayındır ilçesinde 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı süreci kamuoyunu meşgul ediyor. Bayındır Belediye Meclisi’nin 04.12.2025 tarihinde kabul edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi onayına sunulan planda; meskûn alanlarda bulunan Belediye Evleri, Odabaş Sitesi, Özbirlik Sitesi ve Stadyum karşısındaki parsellerin emsali yeniden değerlendirildi. Ancak yapılan bu düzenleme muhalefetten eleştiri aldı. AK Partili Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, emsalin değiştirilmediğini ancak daire ve metrekarenin düşük olacağını söyledi. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ise 1987 ve 1998 yıllarında yapılan imar planlarındaki yapılaşma koşullarının aynen korunduğunu söyledi. Söz konusu imar planı değişikliği yapılan alanların emsalinin eskiden olduğu gibi yine 0.90 olduğu belirtildi.

“İnşaat haklarını azaltacak herhangi bir plan kararı oluşturulmadı”

Söz konusu planın yapılaşma koşullarının aynen korunduğunu belirten Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, “Son günlerde, Bayındır Merkez 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı süreçlerine ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte çeşitli iddia ve değerlendirmeler yer almaktadır. Öncelikle ifade etmek isterim ki; söz konusu planlama çalışmaları, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat hükümleri doğrultusunda, planlama sürecinin her aşaması yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bazı çevreler tarafından dile getirilen vatandaşlarımızın mülkiyet haklarında keyfi kayıplara neden olunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meclisimizce 04.12.2025 tarihinde kabul edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi onayına sunulan planda; meskûn alanlarda bulunan Belediye Evleri, Odabaş Sitesi, Özbirlik Sitesi ve Stadyum karşısındaki parsellerde, 1987 ve 1998 yıllarında yapılan imar planlarındaki yapılaşma koşulları aynen korunmuş; vatandaşlarımızın plandaki mevcut inşaat haklarını azaltacak herhangi bir plan kararı oluşturulmamıştır. Planlama; kişilere göre değil, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen teknik ve bilimsel bir süreçtir. Bu nedenle, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik dayanaksız değerlendirmelerin hiçbir hukuki ve teknik karşılığı bulunmamaktadır. Bayındır Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını istemediğimiz gibi, Belediyemizin tek önceliği; kamu yararını gözeten, sürdürülebilir, sağlıklı ve planlı bir kentleşmeyi sağlamaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız; kamuoyunda dolaşıma sokulan doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve yorumlar yerine, Belediyemiz tarafından yapılan resmî açıklamaları esas almalarıdır. Hukuki ve teknik gerçekler yerine spekülasyonlardan beslenen söylemler, ne ilçemize ne de hemşehrilerimize fayda sağlamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Gelir: 0.90 emsal yeniden 0.90 olmuş, 1.50’ye çıkarın teşekkür edelim

AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, kamuoyunda gündeme gelen mevcut imar planları süreciyle ilgili açıklama yaptı. Yeni plana göre emsallerin değişmediğini ancak metrekare ve daire sayısının azalacağını öne süren AK Partili Mehmet Gelir, “ İlçemizde imar revize planı ve gelişme planı ile gündeme gelen hassas konular mevcut. Belediye Başkanı Davut Sakarsu açıklama yaptı. Bu bir siyasi kavga değildir. Rant söz konusu değildir. Emsali 0.90 olan imar planının yeniden 0.90 olarak geçtiğini söylemiş. Belediye Başkanı Davut Sakarsu’ya soruyorum; bu evler herhangi bir hasar aldığında ve kentsel dönüşüm kararı alındığında, burada 204 tane daire var. 204 daireden 172 daire kalıyor diyor. Daireler 90 metrekareden 60 metrekareye düşüyor diye iddia ediyorum. Sayın Sakarsu, 204 daire yapılacak, evler 90 metrekareden yeni aynı şekilde yapılabilecek şeklinde söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemeyeceğiniz bir şeyi dolandırarak, yalan söylemeyin. Hukuka aykırı bir şey yapmıyoruz diyorsunuz. Biz imar planının karşısında değiliz. 2024 yılının son zamanlarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan genişleme planları için alınan yazılı kararlar ile birlikte imar revize planı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmayı biz AK Parti teşkilatı olarak destek verdik. Burada bir siyaset yoktur. Burada oturan mahalle sakinlerimiz CHP’li vatandaşlarımız var. Burada herkes ev ve mülk sahibi. Bizim amacımız haklarını korumak. Hatayı aynı şekilde devam ettiremezseniz. Arif Uyguner sürekli cevap veriyor, ama bir vatandaş Uyguner’e sorduğunda bilgim yok demiş. Madem bilginiz yok nasıl cevap veriyorsunuz? Vatandaşlarımızın haklarını koruyalım. Özbirlik sitesi içerisinde emsali 0.90’dan 1.20’ye çıkarmışsınız. Madem bunları yapabiliyorsunuz 1.20’ye değil, 1.50’ye çıkarın. Biz o zaman siz teşekkür edelim” diye konuştu.