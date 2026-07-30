Bozcaada ana karaya bağlı olmayan bir ada olduğu için seyahat planlaması yapılırken karayolu mesafesinin yanında deniz yolu ulaşımını da hesaba katmak gerekiyor. Adaya geçişler Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli (Yükyeri) Feribot İskelesi üzerinden gerçekleşiyor. İzmir'den yola çıkanlar için otobüs, özel araç ve Gestaş Feribot hatlarının dahil olduğu yolculuğun süresi seçilen ulaşım aracına göre değişiyor.

İZMİR-BOZCAADA ARASI KAÇ KM?

İzmir ile Geyikli Feribot İskelesi arasındaki mesafe yaklaşık 280-295 km arasında bulunuyor. Geyikli ile Bozcaada arasındaki deniz hattı mesafesi ise yaklaşık 4 deniz mili (7,5 km) ölçülüyor.

İzmir ile Bozcaada arasındaki mesafe hareket konumu ve varış konumuna göre değişir. Güncel bir navigasyon üzerinden sorgulama yaparak iki nokta arasındaki mesafeyi sorgulayabilirsiniz.

İZMİR-BOZCAADA YOLCULUĞU KAÇ DAKİKA SÜRER?

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (İZOTAŞ) hareket eden otobüslerle Bozcaada'ya ulaşım iki aşamada tamamlanıyor. Yaz sezonunda doğrudan İzmir'den Geyikli İskelesi'ne giden seferler ile Ezine Otogarı aktarmalı seferlerin süreleri farklılık gösteriyor.

Ortalama Otobüs Yolculuğu Süresi: 310 ile 360 dakika (5-6 saat) sürüyor. ÖSYM 2026 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İçeriği Görüntüle

Toplam Otobüs ve Feribot Süresi: İskeledeki bekleme ve biniş süreleri eklendiğinde İzmir'den Bozcaada merkezine otobüs odaklı toplam seyahat süresi ortalama 6-7 saat arasında değişir.

Ulaşım saatleri güzergaha ve trafik durumuna göre değişir. Bu nedenle yola çıkmadan önce güncel trafik bilgilerini değerlendiren navigasyon uygulamasından güzergah hesaplaması yapılması öneriliyor.

İZMİR-BOZCAADA ARASI ÖZEL ARAÇLA KAÇ SAAT?

Yasal hız sınırları çerçevesinde İzmir ile Geyikli İskelesi arası hususi araçla ortalama 3,5 saat ile 3 saat 50 dakika sürüyor. Feribot bekleme sırası hariç olmak üzere toplam sürüş ve deniz geçiş süresi yaklaşık 4-4,5 saat civarında tamamlanıyor.