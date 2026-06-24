Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ AŞ, İzmirlilerin merakla beklediği o güzel yaz seferlerini tekrar başlatıyor.

Şehrin bunaltıcı sıcağından biraz olsun uzaklaşmak ve hafta sonunu deniz havası alarak değerlendirmek isteyenler için 27 Haziran Cumartesi günü harekete geçiliyor.

Biletler sadece online, iskelede satış yok

Bu sene deniz yolculuğu yapmayı planlayanların dikkat etmesi gereken en önemli kural; biletlerin yalnızca internetten satılacak olması. İskeleye gidip bilet alma dönemi kapanırken, biletlerin bilet.izdeniz üzerinden almanız gerekiyor.

İzmirimkart’la turnikeden geçilemeyeceği gibi biletleri aldıktan sonra telefona gelen QR kodlu biniş kartla binilebilecek.

Çocuklara indirim uygulanacak

3 yaş altındaki küçükler gemiye ücretsiz binebilecek. 3-7 yaş arasındaki çocuklar içinse ebeveynleriyle beraber olmak şartlıyla bilet fiyatında yüzde 50’lik bir indirim uygulanacak.

Engelli vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları için ücretsiz seçenek

İZDENİZ bu sene de “Erişilebilir Yaz Seferleri” uygulamasını devam ettiriyor. Engelli vatandaşlarımız, şehit yakınlarımız ve Gazi Kartı olan yolcularımız bu seferlerden ücretsiz faydalanabiliyor.

Mesai saatleri içinde 0232 320 00 35 numaralı telefonu arayıp 102 veya 103 dahili numaralarından rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Ayrıca her sefer için 40 kişilik bir kontenjan ayrılıyor.

Sefer saatleri nasıl, bilet fiyatları ne kadar?

Seferler hem Karşıyaka hem de Konak iskelelerinden yapılıyor. İşte hareket saatleri:

Mordoğan rotası:

Gidiş: 08.10 Karşıyaka, 08.30 Konak kalkışlı. Mordoğan’a varış ise 10.10.

Dönüş: 19.00 Mordoğan kalkışlı. Konak’a 20.40, Karşıyaka’ya ise 21.00 varış.

Bilet fiyatı: Tek yön 250 TL.

Urla rotası:

Gidiş: 08.30 Karşıyaka, 08.50 Konak kalkışlı. Urla’ya varış 10.00.

Dönüş: 19.00 Urla kalkışlı. Konak’a 20.10, Karşıyaka’ya ise 20.30 varış.

Bilet fiyatı: Tek yön 150 TL.