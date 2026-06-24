On binlerce adayın başvurduğu MSB Harp Okulu ve Astsubay MYO sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin hemen ardından Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmeye hak kazanan adaylar için yeni bir hazırlık süreci başladı. Adaylar mülakatların yapılacağı merkez, fiziki yeterlilik parkuru kuralları ve çağrılma takvimi gibi konuları araştırıyor.

2026 MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı resmi takvime göre, 2026 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri 14 Temmuz ile 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Adaylar, sorgulama sayfasında kendilerine belirtilen tarih ve saatte Ankara Dikmen'de yer alan Kara Harp Okulu Komutanlığı (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacak.

Sınav merkezine girişler 7.30 itibarıyla başlayacak. Takvime göre 15 Temmuz'da herhangi bir sınav yapılmayacak. Adaylar 21 Temmuz tarihinde ise psikomotor testine ve mülakata tabi tutulacak.

MSB HAVA HARP OKULU VE ASTSUBAY MYO MÜLAKAT TARİHLERİ NEDİR?

İkinci seçim aşamalarına katılacak adayların çağrılma tarihleri, tercih ettikleri okulların türüne göre değişiyor. Bakanlığın açıkladığı plana göre mülakat ve test tarihleri şu şekilde uygulanacak:

Hava Harp Okulu Adayları: 14 - 20 Temmuz 2026

Diğer Harp Okulları Adayları: 22 - 30 Temmuz 2026

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları: 31 Temmuz - 6 Ağustos 2026

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Adayları: 22 Temmuz - 6 Ağustos 2026

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ VE MÜLAKATLARDA NELER SORULUYOR?

Seçim aşamalarına katılacak adayların fiziki yeterlilik testleri için mutlaka eşofman, spor şortu ve spor ayakkabı gibi uygun spor kıyafetleriyle gelmesi isteniyor. Adayları okullara göre farklı bir sınav periyodu bekliyor. İlk gün evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik testi yapılıyor. Bu testi başarıyla geçenler ikinci gün psikomotor testine alınacak. Üçüncü gün ise mülakat süreci gerçekleştirilecek. Bando MYO tercih edenler için bu aşamada müzik yeteneği sınavı ve hastane sevk işlemleri tamamlanıyor.