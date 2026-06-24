Temmuz ayının iyice yaklaşmasıyla beraber emekli maaşlarına yapılacak zam oranları için nefesler tutuldu. Özellikle mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkını büyük ölçüde ortaya çıkardı. Şimdi tüm dikkatler, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) duyuracağı haziran ayı verisinde. Kesinleşecek olan bu nihai rakam, sadece emekli aylıklarını değil, her ay maaşlarla birlikte yatan yüzde 4 ve yüzde 5 oranındaki ek ödeme miktarlarını da doğrudan yukarı çekecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri, "kök maaş zammı ne kadar olacak", "emekli ek ödemeleri kaç TL'ye yükselecek" sorgularıyla güncel hesaplamaları yakından takip ediyor.

TEMMUZ AYINDA HANGİ KALEMLERDE ARTIŞ OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte 6 aylık zam tablosu son şeklini alacak. Ortaya çıkan bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklileri ise oluşan enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmeden doğan zam haklarını da maaşlarında görecek. Ayrıca toplumun farklı kesimlerine ödenen sosyal yardım tutarları da memur maaşlarına yapılacak artış oranına paralel olarak yükselecek ve hak sahiplerinin hesaplarına zamlı yatacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı rakamlarına göre 5 aylık kümülatif enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41 seviyesinde gerçekleşti. Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre, haziran verisinin de tabloya eklenmesiyle 6 aylık süreçte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 18 ile 19 bandında seyretmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammının ise yüzde 14 ile 15 civarında şekilleneceği tahmin ediliyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME (KÖK MAAŞ ZAMMI) NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler her ay ana maaşları dışında geçmişte vergi iadesi olarak bilinen ek bir ödeme alıyor. Bu ödeme genel olarak kök maaşın yüzde 4'ü oranında uygulanıyor. Daha düşük maaş alan vatandaşlarda ise bu oran yüzde 5'e çıkıyor. Yapılan hesaplamalara göre 30 bin lira kök maaşı olan bir emekli yüzde 4'lük ek ödemeyle birlikte toplam 31 bin 200 TL tutarında ödeme alıyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 18 oranında zam yapılması durumunda 30 bin TL kök maaş alan bir emekli 35 bin 400 TL alacak. Böylece ek ödeme tutarı da 1416 TL'ye ulaşacak.

YÜZDE 4 VE YÜZDE 5'LİK EK ÖDEME SINIRI DEĞİŞECEK Mİ?

Yılın ilk altı aylık döneminde ek ödeme hesaplamasında sınır 13 bin 14 lira 96 kuruş olarak uygulandı. Kök maaşı bu tutarın üzerinde olanlar yüzde 4, altında olanlar ise yüzde 5 oranında ek ödeme aldı. Temmuz ayıyla birlikte memur maaş katsayısında yaşanacak artış, bu sınırı da yukarı taşıyacak. Beklentiler doğrultusunda yüzde 14,11'lik bir katsayı artışı gerçekleşirse, yeni ek ödeme sınırı tahmini olarak 14 bin 851 lira 37 kuruşa yükselecek. Yeni kök aylıkları bu seviyenin üzerinde kalanlar yüzde 4, altında kalanlar ise yüzde 5 ek ödeme almaya devam edecek.

Öte yandan, halihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı uygulaması da sürüyor. Taban maaş alan emeklilerin zamları önce kök aylıklarına yansıtılıyor, ardından ek ödeme tutarı ekleniyor. Çıkan toplam rakam 20 bin liranın altında kalırsa, aradaki fark Hazine desteğiyle kapatılarak emekliye yine 20 bin lira ödeniyor.