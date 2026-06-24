Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden, 114 yıllık şanlı tarihiyle önemli başarılara imza atan Karşıyaka Spor Kulübü, tarihine her zaman sahip çıkıyor. Spor tarihçilerine göre; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e gerçekleştirdiği ziyaretlerde Karşıyaka Spor Kulübü’nü her zaman ziyarette bulundu. Atatürk’ün Karşıyaka’ya özel ilgi duymasının nedenlerinden biri Türk bayrağımızın simgesi olan şanlı ay-yıldızın yer almasıdır. Türkiye’de spor kulüplerinde ilk kez Karşıyaka Spor Kulübü’nün forma göğsünde ay-yıldız yer aldı.

“İzmir temsilcisi yetiştirdiği sporcularla örnek oldu”

14 Haziran 1926’da kendisine yönelik suikast girişimine rağmen Karşıyaka Spor Kulübü’nü ikinci kez ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, kulüpte kadın tenisçilerin müsabakalarını izledi ve Karşıyaka Şeref Defteri’ne, “Bu defaki ziyaretimde geçen aylarda masarif ve mesai hizmetin kıymetli âsârını gördüm. Teşekkür ve tebrik ederim” ifadelerine yer verdi. İzmir temsilcisi, köklü tarihiyle ve yetiştirdiği ahlaklı sporcularla her zaman örnek oldu.

“Karşıyaka kurumsal hafızayı güçlendiriyor”

Karşıyaka Spor Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyor. Yeşil-kırmızılılar, bıraktığı bu eşsiz mirasın 100. yılını gururla kutluyor. Kaf-Kaf, armasındaki ay-yıldızın taşıdığı anlamı ve sorumluluğu bir kez daha gururla hatırlattı. Kulüp yönetimi ve kurumsal iletişim departmanı hazırladığı yapay zeka videosuyla yeşil-kırmızılıların tarihini canlandırdı. Başkan Yiğit Tusder ve ekibi kulübün kurumsal kimliğine ve kurumsal kültürüne önem veriyor. Tarihsel hafızasın canlandırılması için yeşil-kırmızılıların yöneticiler harekete geçti. Edinilen bilgilere göre kulüp spor kurulu oluştururken kurumsal hafızayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunacak. Öte yandan Karşıyaka Spor Kulübü, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Ata'ya saygı için özel forma tasarlıyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar merakla ve heyecanla yeni formaları bekliyor.

“Karşıyaka’dan Ata’ya vefa”

Karşıyaka Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “24 Haziran 1926… Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübümüzü bizzat ziyaret ederek, yeşil-kırmızı armamıza Ay-Yıldız taşıma onurunu bahşettiği o tarihi günün üzerinden tam bir asır geçti. Ulu Önderimizden aldığımız bu kutsal emaneti, ilk günkü onurla, gururla ve bitmeyen bir sevdayla taşımaya devam ediyoruz. Armamızdaki Ay-Yıldız, yalnızca bir sembol değil; taşıdığımız sorumluluğun, Cumhuriyet’e bağlılığımızın ve nesilden nesile aktaracağımız büyük bir mirasın adıdır. 100 yıldır göğsümüzde gururla..100 yıldır aynı inançla” ifadelerine yer verdi.