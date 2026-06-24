Altın piyasasında günlerdir süren aşağı yönlü hareket, borcu olanlar için fırsat yaratırken, elinde altını bulunan yatırımcıları düşündürüyor. Ons altının 4 bin 63 dolar seviyelerine kadar inmesi, iç piyasadaki fiyatları da doğrudan aşağı çekti. Gram altının 6 bin lira sınırına yaklaşması piyaslaarda hareketlilik yarattı. Vatandaşlar altın piyasalarındaki güncel durumu yakından takip ediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD ve İran arasında yaşanan jeopolitik gerilimler ile özellikle ABD, Avrupa ve Asya merkez bankalarının sıkı para politikası izlemesi yatırımcıların altın piyasasından çıkmasına neden oldu. Güvenli liman olarak bilinen altında piyasa baskının artması fiyatların düşmesinin en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Yaşanan bu değişimler sonucunda ons altın fiyatı 4 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

24 HAZİRAN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Hafta başından bu yana grafiği kırmızıya dönen gram altın, spot piyasada 6.063 lira alış ve 6.064 lira satış rakamıyla güne başladı. Kuyumcuların en çok mesai harcadığı altın türlerinden biri olan çeyrek altın da düşüşten etkilendi. Tablolara göre çeyrek altın bugün 9.982 liradan alınıyor, 10.210 liradan alıcıya ulaşıyor.

YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ TL OLDU?

Serbest piyasada diğer altın türleri de yeni seviyelerine oturdu. Düşüş dalgasıyla birlikte yarım altın 19.902 liradan alınıp, 20.420 liradan satılıyor. Genellikle uzun vadeli yatırım için yastık altı yapılan tam altında alış 39.854 lira, satış ise 40.203 lira seviyesine indi. Cumhuriyet altını almak isteyenler bugün 41.841 lirayı gözden çıkarıyor, bozarken ise 41.220 lira alıyor. Ata altın ise 41.176 liradan işlem görürken, satışı 42.215 liradan yapılıyor.