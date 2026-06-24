SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, yargı teşkilatında taşları yerinden oynatacak 2026 yılı kararnamesini açıklandı. Türkiye genelindeki icra dairelerinde adeta bir 'görev yeri depremi' yaratan kararname kapsamında, yüzlerce icra müdürü ve icra müdür yardımcısı yeni şehirlere ve adliyelere atandı. Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruda, ataması yapılan personelin resmi tebligatlar kendilerine ulaşıncaya kadar mevcut görev yerlerinden ayrılmamaları gerektiğinin altı çizildi.

Metropollerde Kritik Kan Değişimi

Yayımlanan kararnameyle birlikte özellikle Türkiye’nin en büyük adliyelerinde köklü değişikliklere gidildi. İstanbul ve İstanbul Anadolu Adliyeleri: Adana İcra Müdür Yardımcısı İbrahim Akyüz İstanbul’a, Gebze'den Ahmet Yılmaz, Haymana'dan Olcay Çınar ve Tokat'tan Murat Çetin ise İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı. Ayrıca Bursa İcra Müdürü Sami Erdir, İstanbul İcra Müdürlüğüne getirildi. Adana’dan Tevfik Kolçak, Yenice’den Muhammed Kıymaz ve Eskişehir’den Veli Bekgöz, Başkent’in yeni Ankara İcra Müdür Yardımcıları oldu. Ankara Batı İcra Müdürü Kasım Erdem ise Gölbaşı İcra Müdürlüğüne kaydırıldı. Aydın’dan Aslı Atan Deviren, Kastamonu’dan Ramazan Lafçı ve Denizli’den İbrahim Baydar İzmir İcra Müdür Yardımcısı olarak atanırken; Metin Çetin ve Hakan Ayvaz İzmir İcra Müdürlüğü kadrosuna yükseldi.

Mersin ve Akdeniz Hattında Büyük Hareketlilik

Kararnamede en radikal değişikliklerin yaşandığı illerden biri de Mersin oldu. Mersin İcra Müdürü Remzi Kurt İskenderun’a tayin edilirken, Polatlı İcra Müdürü Ali Yaşar Mersin’in yeni İcra Müdürü oldu. Ayrıca İzmir’den Cengiz Deniz, Tekirdağ’dan Ali Cüce, Niğde’den Mutlu Özkulluk ve Meram’dan Murat Yüce gibi deneyimli isimler de Mersin İcra kadrosuna takviye olarak gönderildi.

İŞTE KARARNAME İLE GÖREV YERİ DEĞİŞENLERİN TAM LİSTESİ

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Tevfik KOLÇAK, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Yenice(Karabük) İcra Müdürü olan Muhammed KIYMAZ, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı olan İsmail ÇAĞLAYAN, Düzce İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Şefik BAŞAR, Sakarya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gebze İcra Müdür Yardımcısı olan Ahmet YILMAZ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Aslı GÜÇER, Alanya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Esma Gül GÜNÇİÇEĞİ, Antalya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Edirne İcra Müdür Yardımcısı olan Ertan GİRİFTİNOĞLU, Samsun İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Karşıyaka İcra Müdür Yardımcısı olan Atilla AKTAŞ, Aydın İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Samsun İcra Müdür Yardımcısı olan Nihat BAYSAL, Zonguldak İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Mersin İcra Müdürü olan Remzi KURT, İskenderun İcra Müdürlüğüne atandı.

Manisa İcra Müdür Yardımcısı olan Sebile ATA, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Cengiz DENİZ, Mersin İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Antalya İcra Müdür Yardımcısı olan Serdar TERLİKÇİ, İsparta İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Büyükçekmece İcra Müdürü olan Sadettin KİRLİ, Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdürü olan Enver ACU, İznik İcra Müdürlüğüne atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Tamer TURGUT, Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çorum İcra Müdürü olan Şerafeddin GÖRKEM, Trabzon İcra Müdürlüğüne atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Hüseyin YILMAZ, Bodrum İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Denizli İcra Müdürü olan Berkay ÜNAL, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Nursel ERKAN, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara Batı İcra Müdürü olan Kasım ERDEM, Gölbaşı(Ankara) İcra Müdürlüğüne atandı.

Bolu İcra Müdür Yardımcısı olan Hasan Hüseyin ÇELİK, Beypazarı İcra Müdürlüğüne atandı.

Mersin İcra Müdürü olan Aziz BOZKURT, Seydikemer İcra Müdürlüğüne atandı.

Erzurum İcra Müdür Yardımcısı olan Seval ÜNVER, Edirne İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Cahide DİLGÖZ, Yalova İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Haymana İcra Müdürü olan Olcay ÇINAR, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Osmaniye İcra Müdürü olan Sabire MERCANOĞLU, Ceyhan İcra Müdürlüğüne atandı.

Akçaabat İcra Müdürü olan Ayla YILDIRIM, Trabzon İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Denizli İcra Müdürü olan Necmi TACİROĞLU, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kdz.Ereğli İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Dursun KAYNAK, Kdz.Ereğli İcra Müdürlüğüne atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Atilla AKCAN, Mudanya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kocaeli İcra Müdürü olan Çelebi AYKUT, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bergama İcra Müdürü olan Muzaffer KARAYEL, Foça İcra Müdürlüğüne atandı.

Türkoğlu İcra Müdür Yardımcısı olan Abdulcelil DEMİRCİOĞLU, Erzincan İcra Müdürlüğüne atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Halil KOÇ, Eskişehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Bahaddin KAYA, Eskişehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Denizli İcra Müdürü olan Mehmet BARBAROS, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdürü olan Hacı Mustafa TUFAN, Düzce İcra Müdürlüğüne atandı.

Gölbaşı(Ankara) İcra Müdür Yardımcısı olan Necibegül BURAN, Düzce İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Nihat DEMİRKOL, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Veysal YILMAZ, İskenderun İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Karşıyaka İcra Müdür Yardımcısı olan Şemsettin MUTLUER, Korkuteli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çanakkale İcra Müdür Yardımcısı olan Birsel OKUMUŞ, İnegöl İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı olan Hanife SOFUOĞLU, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Ali Hikmet ÖZDEMİR, Yalova İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Muratlı İcra Müdür Yardımcısı olan Ömer YOLCU, Hatay İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Oğuz YILMAZ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Polatlı İcra Müdürü olan Ali YAŞAR, Mersin İcra Müdürlüğüne atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdürü olan Ahmet KAYA, Malatya İcra Müdürlüğüne atandı.

Karşıyaka İcra Müdür Yardımcısı olan Cemil ÇALIK, Karşıyaka İcra Müdürlüğüne atandı.

Aydın İcra Müdür Yardımcısı olan Aslı ATAN DEVİREN, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Metin ÇETİN, İzmir İcra Müdürlüğüne atandı.

Kırşehir İcra Müdürü olan Mehmet Aydın COŞKUN, Selçuk İcra Müdürlüğüne atandı.

Rize İcra Müdür Yardımcısı olan Zeki İBRAHİMBAŞ, Görele İcra Müdürlüğüne atandı.

Ardahan İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Emin ERKAN, Gaziantep İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Sezayi ZEHİR, İnegöl İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sivas İcra Müdür Yardımcısı olan Kadir SOYDAN, Ordu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Eskişehir İcra Müdür Yardımcısı olan Veli BEKGÖZ, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Rukiye KOÇ, Refahiye İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bor İcra Müdür Yardımcısı olan Arife SARI, Denizli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Emre ÖZKÖK, Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kastamonu İcra Müdür Yardımcısı olan Ramazan LAFÇI, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Polatlı İcra Müdür Yardımcısı olan Heybet ORAK, Polatlı İcra Müdürlüğüne atandı.

Adıyaman İcra Müdür Yardımcısı olan Osman GÜLLÜ, İskenderun İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Trabzon İcra Müdür Yardımcısı olan Aytekin ÖZTÜRK, Akçaabat İcra Müdürlüğüne atandı.

Ayvalık İcra Müdür Yardımcısı olan Yusuf KARTAL, Reyhanlı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Çiğdem TAŞKIN, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Denizli İcra Müdür Yardımcısı olan Selçuk ÇAKIR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Konya İcra Müdür Yardımcısı olan Muhammet AYDOS, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tekirdağ İcra Müdür Yardımcısı olan Mahmut TÜMAY, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kars İcra Müdürü olan Kamil ÖZCAN, Bakırköy İcra Müdürlüğüne atandı.

Samsun İcra Müdür Yardımcısı olan Yahya TÜRE, Zonguldak İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gebze İcra Müdür Yardımcısı olan Osman YILMAZ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Aksaray İcra Müdür Yardımcısı olan Fatih Mehmet CEMEKLİ, Kütahya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Edirne İcra Müdür Yardımcısı olan Ramazan KURBAN, Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Yeşim ÖZKAN, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Trabzon İcra Müdürü olan Mehmet ELDİVAN, Kahramanmaraş İcra Müdürlüğüne atandı.

Nevşehir İcra Müdür Yardımcısı olan Nermin ULUDAĞ, Giresun İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Denizli İcra Müdür Yardımcısı olan İbrahim BAYDAR, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Osman YAĞMUR, Afyonkarahisar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tunceli İcra Müdürü olan Adnan BUZ, Perşembe İcra Müdürlüğüne atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Elif ULU, Terme İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sivaslı İcra Müdürü olan Ayda AKSOY YÖRÜK, Afyonkarahisar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Soma İcra Müdürü olan Mehmet ÖZÇELİK, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Gülcan AKYEL, Aksaray İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Burhaniye İcra Müdür Yardımcısı olan Aslıhan ÖZ, Düzce İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdürü olan Faruk KÖKSAL, Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çaycuma İcra Müdürü olan Ömer KARABAŞ, Salihli İcra Müdürlüğüne atandı.

Konya İcra Müdür Yardımcısı olan Adem AYAN, Afyonkarahisar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Hasan Basri KAYA, Söke İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşe KURT BAYDİLLİ, Bodrum İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Malatya İcra Müdürü olan Mehmet Ali ÇANKAYA, Elbistan İcra Müdürlüğüne atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Murat SARIKAYA, Torbalı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İsparta İcra Müdür Yardımcısı olan Remzi DEMİRCİ, (atama bilgisi eksik)

Fethiye İcra Müdürü olan Fikret YILMAZ, Çumra İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Van İcra Müdür Yardımcısı olan Necati ERTAŞ, Van İcra Müdürlüğüne atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Ahmet DİNLER, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tokat İcra Müdür Yardımcısı olan Murat ÇETİN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Elbistan İcra Müdür Yardımcısı olan Murat AKKUŞ, Gaziantep İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gönen(Balıkesir) İcra Müdürü olan Mehmet AVCI, Gölcük İcra Müdürlüğüne atandı.

Diyarbakır İcra Müdür Yardımcısı olan Şehmuş ÇELİK, Siirt İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Samsun İcra Müdür Yardımcısı olan Rafet OKUYUCU, Ordu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İsparta İcra Müdürü olan Hasan DEMİREN, Denizli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kastamonu İcra Müdür Yardımcısı olan Zeynep LAFÇI, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bolu İcra Müdür Yardımcısı olan Özlem DÖNMEZ, Düzce İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kızıltepe İcra Müdürü olan Mahmut ACAR, Batman İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Düzce İcra Müdür Yardımcısı olan Ali BABAOĞLU, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sinop İcra Müdür Yardımcısı olan Tolga GÜRSOY, Samsun İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Ufuk ERTUNÇ, Manisa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şavşat İcra Müdür Yardımcısı olan Ahmet MERAL, Karayazı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı olan Diyadin AKBULUT, Körfez İcra Müdürlüğüne atandı.

Selçuk İcra Müdürü olan Ahmet ERBİL, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Uzunköprü İcra Müdürü olan Elvan SOLAK, Bilecik İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Necdet TUNÇER, Milas İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sakarya İcra Müdür Yardımcısı olan Mürsel EFİL, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Mesut ŞAHİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Akın YÜCEL, Aksaray İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Hasan Fatih İBİLİ, İstanbul İcra Müdürlüğüne atandı.

Meram İcra Müdür Yardımcısı olan Murat YÜCE, Mersin İcra Müdürlüğüne atandı.

Niğde İcra Müdür Yardımcısı olan Serdar EMKETAR, Gaziantep İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İznik İcra Müdürü olan Oğuz ERKAYA, Çorum İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan Özden Zübeyde ÖZDEN, Manavgat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erzincan İcra Müdür Yardımcısı olan Abdulrezzak SOLMAZ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sakarya İcra Müdür Yardımcısı olan Murat KÜREKCİ, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Konya İcra Müdür Yardımcısı olan Ali Kemal EMİSTEKİN, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Tuğrul TÜRKAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Manisa İcra Müdür Yardımcısı olan Hasan SANCI, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bozkır İcra Müdür Yardımcısı olan Erdem CENİK, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşe ALKAN, Kütahya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Eskişehir İcra Müdürü olan Mehmet İSPİR, Eskişehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Bekir İNAL, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kadirli İcra Müdürü olan Mehmet Zahit AKSAKAL, Osmaniye İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Malatya İcra Müdür Yardımcısı olan Mikail KARAYILAN, Manisa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Ertan ERSEVİNÇ, Selendi İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Perşembe İcra Müdür Yardımcısı olan Aliye YILMAZ, Ordu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Hakan AYVAZ, İzmir İcra Müdürlüğüne atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Serap BURSA, Bakırköy İcra Müdürlüğüne atandı.

Manavgat İcra Müdür Yardımcısı olan Kasım Deniz FİDAN, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Şaban KARACA, İzmir İcra Müdürlüğüne atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Yasin AYDIN, Malazgirt İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Aydın İcra Müdür Yardımcısı olan Medine ŞENTÜRK ŞAHİN, Yatağan İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Yenişehir İcra Müdür Yardımcısı olan Serdar ALAGÖZ, Denizli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

(126880 numaralı satırda isim eksik)

Geyve İcra Müdür Yardımcısı olan Emrah DOLANBAY, Mustafakemalpaşa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çekerek İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet DİNÇER, Elmadığ İcra Müdürlüğüne atandı.

Samsun İcra Müdür Yardımcısı olan Ferhat Murat AKBUDAK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Niğde İcra Müdür Yardımcısı olan Yılmaz ALAKAVAK, Artvin İcra Müdürlüğüne atandı.

Denizli İcra Müdür Yardımcısı olan Nurullah SEREZ, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Antalya İcra Müdür Yardımcısı olan Ayla DURMUŞ, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Konya İcra Müdür Yardımcısı olan Ömer POLAT, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Malazgirt İcra Müdür Yardımcısı olan Muhammet ZİNCİR, Araban İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Muhammet Mustafa CİNSÜLLÜOĞLU, Adana İcra Müdürlüğüne atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan İrem Gülse YILMAZ, Aliağa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erciş İcra Müdürü olan Metin BAKAR, Bergama İcra Müdürlüğüne atandı.

Kayseri İcra Müdür Yardımcısı olan Melek TAVLAN KILIÇ, Develi İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Abdullah Oktay TAŞDELEN, Antalya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Burak NACAR, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Perihan BÖCEK, Akyurt İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kemalpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Hakan HALLUM, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Eskişehir İcra Müdür Yardımcısı olan Alper DÜBÜŞ, Bursa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kaş İcra Müdürü olan Ramazan AKTAŞ, Kızıltepe İcra Müdürlüğüne atandı.

Düzce İcra Müdür Yardımcısı olan Ahmet KAYA, Hendek İcra Müdürlüğüne atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Ümmet PALALI, Adana İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Diyarbakır İcra Müdür Yardımcısı olan Sedef KOCABAŞ ARSLAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Mersin İcra Müdür Yardımcısı olan Kemal YILDIRIM, Mersin İcra Müdürlüğüne atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Haluk ŞAHİN, İskilip İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Aksaray İcra Müdür Yardımcısı olan Mikail ILIK, Nevşehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erzurum İcra Müdür Yardımcısı olan Sinan AKSU, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Meryem ERDİR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdürü olan Sami ERDİR, İstanbul İcra Müdürlüğüne atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Feridun KARACA, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Elmadığ İcra Müdür Yardımcısı olan Satı GÜNGÖR, Sungurlu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Yenice(Çanakkale) İcra Müdür Yardımcısı olan Bayram GÜNDOĞDU, Bayburt İcra Müdürlüğüne atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Ahmet Arif GÜNGEN, Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Gökhan ÇELİK, Çine İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Melike KİLİK ERTUNÇ, Manisa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Murat KAYHAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Elbistan İcra Müdürü olan Adem BAŞTEMÜR, Hatay İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Muhammet ALICI, Nizip İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Cesur ÇOLAK, Amasya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kırıkhan İcra Müdürü olan Ömer Faruk TELLİ, Germencik İcra Müdürlüğüne atandı.

Şuhut İcra Müdürü olan Semih ÖZÇELİK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Amasya İcra Müdür Yardımcısı olan Emrah KUŞ, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Selda DÜZGÜN UMUTLU, Tarsus İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Ahmet BALTA, Konya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Salihli İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşenur ÇELİK, Gaziantep İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdürü olan Mehmet Elvan KARABOĞA, İstanbul İcra Müdürlüğüne atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Fatma KASAPOĞLU, Edremit İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Ömer GÖRÜR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bafra İcra Müdür Yardımcısı olan Samet GÜRSOY, Samsun İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Alanya İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet KOCABAŞ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Eda Yeşim EMİR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Tolga Cem KANDEMİR, Denizli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Silivri İcra Müdür Yardımcısı olan Nagehan AKTAŞ KAYGUSUZ, Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Fatih AHRAZ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İnegöl İcra Müdür Yardımcısı olan Dilanur DAĞIDELEN, Bursa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gebze İcra Müdür Yardımcısı olan Sevilay ORAL, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Trabzon İcra Müdür Yardımcısı olan İsrafil DEMİR, Vakfıkebir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Serpil CERİT, Siirt İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Vezirköprü İcra Müdürü olan Mehmet TEKBIYIK, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Bahar AKTAŞ, Bursa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Keşan İcra Müdür Yardımcısı olan Burhan ZELAN, Keşan İcra Müdürlüğüne atandı.

Manavgat İcra Müdür Yardımcısı olan Uğur TAŞTEMUR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Şeyda GEZER, Doğanhisar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tekirdağ İcra Müdür Yardımcısı olan Sinan GÜRBÜZ, Kayseri İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Rıfat GÜNER, Aydın İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Eskişehir İcra Müdür Yardımcısı olan Hatice SARIBARDAK ÇELİK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Düzce İcra Müdür Yardımcısı olan Büşra DOĞAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ordu İcra Müdür Yardımcısı olan Veysel GÜLLÜCE, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çumra İcra Müdürü olan Hakan USLU, Soma İcra Müdürlüğüne atandı.

Gördes İcra Müdürü olan Yaşar ÖZAY, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan Engin AYDIN, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Burdur İcra Müdür Yardımcısı olan Önder CANPOLAT, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kars İcra Müdür Yardımcısı olan Gülüstan KURTBEYOĞLU POLAT, Denizli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Suluova İcra Müdür Yardımcısı olan Aykut ALKAN, Merzifon İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bandırma İcra Müdür Yardımcısı olan Sevim ILGÜ, Kayseri İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İnegöl İcra Müdür Yardımcısı olan Faden ÇUKURDERESİ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bodrum İcra Müdür Yardımcısı olan Yusuf ÇAYLI, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Süleyman AYRANCI, Bigadiç İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bilecik İcra Müdür Yardımcısı olan İbrahim ÜNVER, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcısı olan Emel KÖR, Gaziantep İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Amasya İcra Müdür Yardımcısı olan Emre ÇETİNKAYA, Kütahya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sinanpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Kadir BAŞOĞUL, Şuhut İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bayburt İcra Müdürü olan Gamze SADIK, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bingöl İcra Müdür Yardımcısı olan Meltem VALZOĞLU, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gümüşhane İcra Müdür Yardımcısı olan Erdinç BULUT, Bingöl İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Cengizhan SUBAY, Seferihisar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Pasinler İcra Müdür Yardımcısı olan Kübra KÖSEOĞLU, Erzurum İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İnegöl İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet TAŞTAN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İskenderun İcra Müdür Yardımcısı olan Gülşah DUYUL OKUDUCU, Kadirli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Cihad Durmuş SARIŞAHİN, Antalya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sarıoğlan İcra Müdür Yardımcısı olan Sezgin ÇÖMLEKÇİ, Harran İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kaş İcra Müdür Yardımcısı olan Yusuf Deniz YARAR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adıyaman İcra Müdür Yardımcısı olan Büşranur YAŞAR AKYOL, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Cumali AKDEMİR, Silifke İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Denizli İcra Müdür Yardımcısı olan Gülsüm ÖZMEN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sivas İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Ali ARSLAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kadirli İcra Müdür Yardımcısı olan Recep Metin KIRILMAZ, Kadirli İcra Müdürlüğüne atandı.

Artvin İcra Müdürü olan Fadime KARADEMİR, Çankırı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tekirdağ İcra Müdür Yardımcısı olan Ali CÜCE, Mersin İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Artvin İcra Müdür Yardımcısı olan Lokman AKPINAR, Kars İcra Müdürlüğüne atandı.

Söke İcra Müdür Yardımcısı olan Meltem SOLAK, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Amasya İcra Müdür Yardımcısı olan Şeyda ALBAYRAK, Van İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çubuk İcra Müdür Yardımcısı olan Tuğçe ÇELİK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Cizre İcra Müdürü olan İsmail Arif CEYRAN, Erciş İcra Müdürlüğüne atandı.

Pınarbaşı(Kayseri) İcra Müdür Yardımcısı olan Ömer KARTAL, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Manyas İcra Müdür Yardımcısı olan Osman ÖZSOY, Bayburt İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcısı olan Sergen SUBAŞI, Düzce İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çine İcra Müdür Yardımcısı olan Bediha SEZGİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcısı olan Ferhat BABA, Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Emrah ATAR, Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Niğde İcra Müdür Yardımcısı olan Mutlu ÖZKULLUK, Mersin İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kastamonu İcra Müdür Yardımcısı olan Ayhan AKSEL, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Ömer Yılmaz KAYA, Çaycuma İcra Müdürlüğüne atandı.

Kuşadası İcra Müdür Yardımcısı olan Kenan ALTUN, Şarköy İcra Müdürlüğüne atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Cansu SERÇE, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Mustafa DİK, İnegöl İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Merve BALLI KESKİN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Fatih SEVİNÇ, Kdz.Ereğli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Çiğdem ÇANGA, Konya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tatvan İcra Müdür Yardımcısı olan Gizem ÖNDER, Ahlat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Gülsüm YOKUŞ, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Osman Yavuz EROĞLU, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Ramazan ÜNSAL, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Nida BOYRAZ, İskenderun İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan İnci ÖGÜNÇ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tefenni İcra Müdür Yardımcısı olan Hatice ÇAKIRER, Manisa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Şerife AKYÜZ, Kumluca İcra Müdürlüğüne atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Yakup KOÇKAYA, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Seyit KURT, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Gamze ÖZER, Beykoz İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Türkoğlu İcra Müdür Yardımcısı olan Sinem YILDIZ, Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcısı olan Ebru LEVENT, Malatya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Rıdvan BAKIRCIK, Gökçebey İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcısı olan Birsen DEMİRTAŞ, Nizip İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Ömer ÇOKYAŞAR, Kars İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Doğanşehir İcra Müdür Yardımcısı olan Haci Ali FİGEN, Palu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Büşra AYAZ, Manisa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Abdulkirim KÜMET, Kızıltepe İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gelibolu İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet ARSLAN, Çanakkale İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Arif AKDUMAN, Salihli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Abdulmecit ÜNSAL, Sarıoğlan İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İslahiye İcra Müdürü olan Mehmet Veysel YOĞURTÇU, Cizre İcra Müdürlüğüne atandı.

Malatya İcra Müdür Yardımcısı olan Burak YAĞIN, Susurluk İcra Müdürlüğüne atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Sevim YORULMAZ, (atama bilgisi eksik)

Hatay İcra Müdür Yardımcısı olan Durmugil KALI, Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Melek AYDIN ÇELİK, Çerkeş İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Eray TÜRKMEN, Eskişehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Tunahan HIZARCIOĞLU, Tekirdağ İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Mustafa SERİN, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kiraz İcra Müdür Yardımcısı olan İsmail EKER, Torbalı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Mustafa ÇELEBİ, Kastamonu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Hatay İcra Müdür Yardımcısı olan Abdullah ÇUHADAR, Kırıkhan İcra Müdürlüğüne atandı.

Pazarcık İcra Müdür Yardımcısı olan Hacı Yusuf BAŞLI, Bismil İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Karamürsel İcra Müdür Yardımcısı olan Kadir CABBAR, Şebinkarahisar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Umut Can TOPCU, Tavşanlı İcra Müdürlüğüne atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Adem ALTUN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Harun Can GÜL, Gaziantep İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Eskişehir İcra Müdür Yardımcısı olan Hatice ERTEN PALTA, Yalova İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Ülkü AKTAŞ KURT, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Mert KURT, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Özlem ZENGİN BİÇİCİ, Konya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Simav İcra Müdür Yardımcısı olan Rumeysa Nur KELEBEK, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kala İcra Müdür Yardımcısı olan Hasan İNAL, Viranşehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Samet GÖZÜBÜYÜK, Adana İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Serpil DAĞLI, Gebze İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Gamze KOÇ, Niğde İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan İbrahim ÇELEN, Kastamonu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan Zeynep SOYSAL SAKIZLI, Manisa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Havvanur DEMİRCİOĞLU, Tokat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Milas İcra Müdür Yardımcısı olan Furkan YILMAZ, Adana İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kağızman İcra Müdür Yardımcısı olan Mert ÜNAL, Serik İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Kübra DURSUN, Gökçeada İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Derik İcra Müdür Yardımcısı olan İbrahim KOÇ, Ordu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çanakkale İcra Müdür Yardımcısı olan Gamze TOPÇU, Ayvalık İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İscehisar İcra Müdür Yardımcısı olan Aysel DİLER, Karapınar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kırıkhan İcra Müdür Yardımcısı olan Ebubekir GENÇOĞLU, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı olan Yasemin ÖZTÜRK KURŞUN, Nizip İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Arhavi İcra Müdür Yardımcısı olan Yalçın ALBAYRAK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Düzce İcra Müdür Yardımcısı olan Cansu CEYLAN, Osmaniye İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Diğdem ANTÜRK, Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Burdur İcra Müdür Yardımcısı olan Ebru YURTALAN, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kurtalan İcra Müdür Yardımcısı olan Ali ERDAL, Kızıltepe İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kula İcra Müdür Yardımcısı olan Hanife AKKOÇ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Harran İcra Müdür Yardımcısı olan Derya KÜSMÜŞ, Eskişehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Demirköy İcra Müdür Yardımcısı olan Zeynep ÖZÜAK, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Eşme İcra Müdür Yardımcısı olan Büşra DEDEOLUK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sarıgöl İcra Müdür Yardımcısı olan Hanife Defne KARADEMİR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Özalp İcra Müdür Yardımcısı olan Taner KULTUFAN, Şefaatli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kırıkhan İcra Müdür Yardımcısı olan Tayfur DÖNMEZ, Mersin İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tekirdağ İcra Müdür Yardımcısı olan Mert SOBACI, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan İrem ÇAKIR GÜNGÜR, Çatak İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Silivri İcra Müdür Yardımcısı olan İlga KARTALOĞLU, Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şırnak İcra Müdür Yardımcısı olan Elif Öznur KAYA, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çınar İcra Müdür Yardımcısı olan Sefer DARICI, Sarıkamış İcra Müdürlüğüne atandı.

Türeki İcra Müdür Yardımcısı olan Kübra YILMAZ KOÇAK, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Kenan GÜZEL, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Denizli İcra Müdür Yardımcısı olan Şükücan AKSOY, Adıyaman İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gölköy İcra Müdür Yardımcısı olan Fatih ALTINKAYMAK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Suşehri İcra Müdür Yardımcısı olan Merve KARA, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

(6. sayfadaki 437-525 arası satırlar PDF’te tekrar eden hatalı sayılar nedeniyle okunamamaktadır. Bu bölümdeki veriler eksik veya bozuktur.)

Buca İcra Müdür Yardımcısı olan Tuğba Nur AKHAN, Elazığ İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Şahika Nur AKSOY, Ayvalık İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bergama İcra Müdür Yardımcısı olan Yüksel TUZCU, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan İrem İNAN, Beykoz İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ürgüp İcra Müdür Yardımcısı olan Mehtap KARACABAY DURSUN, Finike İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Muş İcra Müdür Yardımcısı olan Muhammet Tuluğhan KÜÇÜKAYDIN, Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Sümeyye Nur OKÇİN, Bursa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Tuğay ORTABURUN, Eskişehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Nurgül AYDIN BAYANSALDUZ, Samsun İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bodrum İcra Müdür Yardımcısı olan Fikri SALMAN, Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kızıltepe İcra Müdür Yardımcısı olan Yasemin KAYA, Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bigadiç İcra Müdür Yardımcısı olan Merve ÇÖYGÜN AKAR, Diyarbakır İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Serik İcra Müdür Yardımcısı olan Mine SÖNMEZ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Rafet Can OCAK, Adana İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bahçe İcra Müdür Yardımcısı olan Eda Bettül ASLAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Osmancık İcra Müdür Yardımcısı olan Aslıhan MİHCİ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Fatsa İcra Müdür Yardımcısı olan Serhat YAYLA, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Muhammed BAYSAL, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çal İcra Müdür Yardımcısı olan Mustafa Baki KAVURMACIOĞLU, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Demre(Kale) İcra Müdür Yardımcısı olan Sidar AY, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Fatma GÜMÜŞ, Ayvalık İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Muhammed Enes ERİM, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çorlu İcra Müdür Yardımcısı olan Mustafa Kemal YÖRÜK, Seydişehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Bayram Furkan MEMİŞ, Eşme İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Hatay İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşe ŞAHİN, Adana İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Balıkesir İcra Müdür Yardımcısı olan Berivan EPLİ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan İlkim Şeyma BÜYÜKKACAR, Antalya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ortaköy(Aksaray) İcra Müdür Yardımcısı olan Senanur YEŞİLBAYRAK ŞAN, Besni İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Güngör KEYVANOĞLU, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Mustafa Mücahit TATLI, Pazarcık İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Düzce İcra Müdür Yardımcısı olan Ferit YEŞİLAYLA, Erciş İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Mardin İcra Müdür Yardımcısı olan Nursena İBİŞ YEĞİN, Tekirdağ İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Manavgat İcra Müdür Yardımcısı olan Necip Fazıl KARABAŞ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Seferihisar İcra Müdür Yardımcısı olan Fatmagül ÇAĞLAR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erzurum İcra Müdür Yardımcısı olan Kübra EŞENBUĞA, Pasinler İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kozluk İcra Müdür Yardımcısı olan İbrahim MUTLU, Gölköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcısı olan İrem ŞİSMANOĞLU, Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erdemli İcra Müdür Yardımcısı olan Tuğçe ARSLAN, Gölbaşı(Ankara) İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Karşıyaka İcra Müdür Yardımcısı olan Oktay Emre TÜRKELİ, Antalya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Murat YİMENİCİ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sarıkamış İcra Müdür Yardımcısı olan Elif BİLİŞİK, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ereğli(Konya) İcra Müdür Yardımcısı olan Merve Nur BİÇER, Konya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çerkeş İcra Müdür Yardımcısı olan Pelinsu ÇETİN GÜLER, Nazmiye İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çardak İcra Müdür Yardımcısı olan Betül SEZGİN, Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcısı olan Besna YILDIRIM, Çatalca İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Zülal MAVERDELER, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Rüveyda DUMAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcısı olan Gülşen TEKİN, Çatalca İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ayvacık İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet DİNÇER, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Menemen İcra Müdür Yardımcısı olan Ecem SÜRMELİ, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Fatsa İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşehatun İLERİ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çaycuma İcra Müdür Yardımcısı olan Murat KÜÇÜK, Rize İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Derya Dudu ÇETİNKAYA BÜLBÜL, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şile İcra Müdür Yardımcısı olan Gökçen MURT, Adalar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Andırın İcra Müdür Yardımcısı olan Gamze KIR, Akhisar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çorum İcra Müdür Yardımcısı olan Beytullah ŞAHİN, Tokat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adalar İcra Müdür Yardımcısı olan Sümeyye UYGUN SADAK, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Silifke İcra Müdür Yardımcısı olan Necla BAYRAM, Mersin İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Karaisalı İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Arda TÜRÜDÜ, Nevşehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Yunak İcra Müdür Yardımcısı olan Kübra ÖZEL YALÇIN, Akşehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Silopi İcra Müdür Yardımcısı olan Abdülhamid KALKİŞİM, Aybastı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Görele İcra Müdür Yardımcısı olan Duygu ARSLAN KADAN, Pülümür İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kalecik İcra Müdür Yardımcısı olan Nur TUNÇ, Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ergani İcra Müdür Yardımcısı olan Eren MERCİMEK, İnegöl İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Doğubayazıt İcra Müdür Yardımcısı olan Beyza Nur TÜRKMEN EROL, İscehisar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Görkem ÖZULU NAVRUZ, Hınıs İcra Müdürlüğüne atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Hatice KARACANOĞLU AĞCA, Adana İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Van İcra Müdür Yardımcısı olan Nuri TURHAN, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Cizre İcra Müdür Yardımcısı olan Ceren BARAÇ, Aliağa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Edremit İcra Müdür Yardımcısı olan Tuğba BATUK, Batman İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Iğdır İcra Müdür Yardımcısı olan Şenfe BAY, Hatay İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Dilek BAYRAKTAR, Tokat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Kübra BAYRAK, Erzurum İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Yalova İcra Müdür Yardımcısı olan İbrahim BİLDİRCİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kaş İcra Müdür Yardımcısı olan İsmail Alperen BİLGE, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Rumeysa BİRBAŞ, Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Ali BOLKAN, Çamardı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Arhavi İcra Müdür Yardımcısı olan Ali Mirsat ÇAPAKCI, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çorum İcra Müdür Yardımcısı olan Arif ÇELİK, Manisa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Akşehir İcra Müdür Yardımcısı olan İrade ABDULLAHOĞLU, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Elbistan İcra Müdür Yardımcısı olan Hale AÇIKGÖNÜL KARGAN, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erzurum İcra Müdür Yardımcısı olan Sevtap Gülşah AÇIKGÖZ, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Seferihisar İcra Müdür Yardımcısı olan Sümeyye AGGÜL, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Avanos İcra Müdür Yardımcısı olan Burçin AKAY TORUN, Bahçe İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çanakkale İcra Müdür Yardımcısı olan Mervenur Gizem AKGÜL, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erzurum İcra Müdür Yardımcısı olan Muhammet Enes AKSOY, Adana İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Mustafakemalpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Saniye AKSOY, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Batman İcra Müdür Yardımcısı olan Yusuf AKYILDIZ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Nazmiye ÖZÇELİK, Van İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Fatih ALP, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Sema TUNA, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Aytaç ALTUN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan Beyza ANIT, Boyabat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Hatay İcra Müdür Yardımcısı olan Halime ARSLAN, Antalya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Alanya İcra Müdür Yardımcısı olan Rabia ASLAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcısı olan Merve ATEŞ, Silivri İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kızıltepe İcra Müdür Yardımcısı olan Hamdi ATICI, Çal İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Antalya İcra Müdür Yardımcısı olan Fatma AYDIN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Balıkesir İcra Müdür Yardımcısı olan Rukiye Nur AYDOĞAN SAYET, Van İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kırşehir İcra Müdür Yardımcısı olan Fadıl Berk AYDOĞDU, Sarıgöl İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kaman İcra Müdür Yardımcısı olan Rabia AYDOS, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bodrum İcra Müdür Yardımcısı olan Verda AYSAL AVCI, Lüleburgaz İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Eda AYVAZ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Merve ÖZTÜRK, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Uşak İcra Müdür Yardımcısı olan Nilay AYYILDIZ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ödemiş İcra Müdür Yardımcısı olan Zeynep BAL, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Hatay İcra Müdür Yardımcısı olan Elif ÇELİK COŞGUN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sakarya İcra Müdür Yardımcısı olan Feyza ÇELİK YILDIRIM, Gaziantep İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Merve ÇELİK POLAT, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Yeşim ÇELİK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Aliağa İcra Müdür Yardımcısı olan Elif Duygu ÇETİNKAYA, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sungurlu İcra Müdür Yardımcısı olan Hatice ÇEVİK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcısı olan Alperen ÇIKLA, Silivri İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Edremit İcra Müdür Yardımcısı olan Elif ÇINAR GENÇABAN, Ergani İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Merzifon İcra Müdür Yardımcısı olan Neval ÇİÇEK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan Kadir ÇOLAK, Karamürsel İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Ece DAĞTEKİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adıyaman İcra Müdür Yardımcısı olan Mutluay Can DAŞDEMİR, Denizli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşenur DEMİRCİ, Pınarbaşı(Kayseri) İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çatalca İcra Müdür Yardımcısı olan Can DEMİRCİ, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çan İcra Müdür Yardımcısı olan Melike DEMİRER, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kars İcra Müdür Yardımcısı olan Büşra DEMİRKOPARAN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Akçakoca İcra Müdür Yardımcısı olan Yusuf DİKER, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adıyaman İcra Müdür Yardımcısı olan Ali Kemal DURMUŞOĞLU, Göle İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Aydın İcra Müdür Yardımcısı olan Elvan ENGİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Fatma ERÇİN, Bodrum İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kemalpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Sinem ERGİN AYDOĞAN, Konya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Emre ERGÜN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Alper Rıdvan ERKANLI, Alaca İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı olan Sümeyye EROĞLU, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Osmaniye İcra Müdür Yardımcısı olan Nihal ERSİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Eren ERZİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Elif ESLEMEZ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Denizli İcra Müdür Yardımcısı olan Seda Nur KÖK, Kayseri İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gazipaşa İcra Müdür Yardımcısı olan İbrahim GELEN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Konya İcra Müdür Yardımcısı olan Eda GÜLIRMAK SEVGİ, Malatya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Karapınar İcra Müdür Yardımcısı olan Meltem GÜLTEKİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erzin İcra Müdür Yardımcısı olan Gülşah GÜNBAY, Çeşme İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Alperen GÜNGÖRMEZ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Beyza Nur GÜRLER, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sarıkamış İcra Müdür Yardımcısı olan Havva Nur GÜRSES YİKİTLİ, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gemlik İcra Müdür Yardımcısı olan Semiye GÜVENÇ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Mersin İcra Müdür Yardımcısı olan Mehlika Nur HAYAL, Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Lüleburgaz İcra Müdür Yardımcısı olan Emre ISTIK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kırklareli İcra Müdür Yardımcısı olan Cihan Durdu IŞIK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Besni İcra Müdür Yardımcısı olan Senanur ŞAHİN, Adıyaman İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Sapanca İcra Müdür Yardımcısı olan Asilhan İLHAN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul İcra Müdür Yardımcısı olan Fatma KABAKCIOĞLU ÇAKIR, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Hatay İcra Müdür Yardımcısı olan Hacire KALKAN, Kurtalan İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Beykoz İcra Müdür Yardımcısı olan Esra GÖKKAYA, Sivas İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İnegöl İcra Müdür Yardımcısı olan Ahsen Beyza AKGÜN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çerkezköy İcra Müdür Yardımcısı olan Bekir KAPKARA, Beykoz İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Adana İcra Müdür Yardımcısı olan Gül KARA, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan Gülhanım KARA, Sinop İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çanakkale İcra Müdür Yardımcısı olan Selin TÜRKMEN, Muş İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Siirt İcra Müdür Yardımcısı olan Selin KARACAOĞLU, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Batman İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Ali KARADENİZ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Seyhan GÜÇLÜ, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Karasu İcra Müdür Yardımcısı olan Zülal KARAGÖZ, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Nusaybin İcra Müdür Yardımcısı olan Zeynep KARAKELLE, Manavgat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Beykoz İcra Müdür Yardımcısı olan Esma KARAKOÇ, Suluova İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Beykoz İcra Müdür Yardımcısı olan Hatice Kübra KARAKOYUN, Simav İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Edirne İcra Müdür Yardımcısı olan Yahya KARAOBA, Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Midyat İcra Müdür Yardımcısı olan Melike Şeyma KIRMAZ, Manavgat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Yatağan İcra Müdür Yardımcısı olan Burcu KARATAŞ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Mersin İcra Müdür Yardımcısı olan Semra KARLUKLU, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bodrum İcra Müdür Yardımcısı olan Ömer Fatih KAYA, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ağrı İcra Müdür Yardımcısı olan Mustafa KAYIR, Konya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı olan Tuğçe KAYMAN, Avanos İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Düzce İcra Müdür Yardımcısı olan Nalan KAYMAZ CAN, Bolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Zonguldak İcra Müdür Yardımcısı olan İlknur KENAR, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı olan Yasin KESER, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Emin KILIÇ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Mustafa Kürşat KILINÇ, Niğde İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Dinar İcra Müdür Yardımcısı olan Oğuzkan KIRATLI, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Saliha KIZILBUGA, Erdek İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Berk KIZILKAYA, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tokat İcra Müdür Yardımcısı olan Yağmur KOCAKAYA ÇATAL, İzmir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Özge Sıla KOÇ, Düzici İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan Songül KOÇ, Ordu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Konya İcra Müdür Yardımcısı olan Okan KÖSE, Sarıkaya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Giresun İcra Müdür Yardımcısı olan Büşra Nur KÖSEOĞLU SERİN, Şırnak İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çorlu İcra Müdür Yardımcısı olan Neslihan KÜÇÜKALİ, Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Konya İcra Müdür Yardımcısı olan Fatma MEMİŞ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcısı olan Efekan MORKAN, Kiraz İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Silopi İcra Müdür Yardımcısı olan Hüseyin NACAR, Şanlıurfa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Yüksekova İcra Müdür Yardımcısı olan Hilal Beyza ÖZTÜRK, Beykoz İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Mudanya İcra Müdür Yardımcısı olan Yaren ORDU BAYRAK, Ankara Batı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Siirt İcra Müdür Yardımcısı olan Süleyman ORHAN, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tokat İcra Müdür Yardımcısı olan Büşra ORHAN YILMAZ, Kırıkkale İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Ali ÖKSÜZ, Bakırköy İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Edirne İcra Müdür Yardımcısı olan Berkay Can ÖRNEK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı olan Ercan ÖZDEMİR, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Manisa İcra Müdür Yardımcısı olan Sedef ÖZDOĞAN DÖNMEZ, Kocaeli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Van İcra Müdür Yardımcısı olan Gizem ÖZGÜR ÖZBEK, Aksaray İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Erzurum İcra Müdür Yardımcısı olan Nazlıcan ÖZİŞ EKİN, Kızıltepe İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Viyan ARSLAN, Özalp İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Antalya İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşe Nur ÖZKARACA, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Ali ÖZTÜRK, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Elif ÖZTÜRK, Burdur İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan İrem ÖZTÜRK, Suşehri İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Korkuteli İcra Müdür Yardımcısı olan Kerem ÖZTÜRK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Gülbeniz PARLAK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kandıra İcra Müdür Yardımcısı olan Tuğrul Kaan PAŞAOĞLU, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Babaeski İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşe PEHLİVAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Şirin POLAT, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Burdur İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Emin POLATLI, İsparta İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gaziosmanpaşa İcra Müdür Yardımcısı olan Elif POYRAZ MERTOĞLU, Kelkit İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Fuat SAÇAN, Kaş İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çeşme İcra Müdür Yardımcısı olan Merve SARAÇ, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcısı olan Şeyma Nur SARGIN, Sinanpaşa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çorum İcra Müdür Yardımcısı olan Beyza Nur SARIÇİÇEK, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Ezgi SAYMA, Bozdoğan İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kars İcra Müdür Yardımcısı olan Elif SORAN BAVUK, Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Büyükçekmece İcra Müdür Yardımcısı olan Refika SÖNMEZ TANIŞIK, Kastamonu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Simav İcra Müdür Yardımcısı olan Berk ŞANLI, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Mardin İcra Müdür Yardımcısı olan Hatice Kübra ŞİMŞEK, Kilis İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tarsus İcra Müdür Yardımcısı olan Nurbanu TANGALOĞLU, Nevşehir İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bozdoğan İcra Müdür Yardımcısı olan İbrahim TANRIKULU, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı olan Oğuzcan TAŞAR, Samandağ İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bursa İcra Müdür Yardımcısı olan Çiğdem TAYLAN YILMAZ, Kırklareli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Bodrum İcra Müdür Yardımcısı olan Çağın Emre TEKİN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Karacabey İcra Müdür Yardımcısı olan Nursima TEZCAN, İstanbul İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcısı olan Ayşe Ceren TONYALIOĞLU, Geyve İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çamardı İcra Müdür Yardımcısı olan Betül KALKAN, Ereğli(Konya) İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Nurdağı İcra Müdür Yardımcısı olan Mine ATAK, Karapınar İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Akçadağ İcra Müdür Yardımcısı olan Gökçe YÜKSEL, Iğdır İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Manavgat İcra Müdür Yardımcısı olan Mahmut YILMAZ, Gaziantep İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Hakkari İcra Müdür Yardımcısı olan Aylin YILMAZ TUNCEL, Bilecik İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Nizip İcra Müdür Yardımcısı olan Kübra ÖNEL, Sakarya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çameli İcra Müdür Yardımcısı olan Emirhan KARATAŞ, Yenice(Karabük) İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Buldan İcra Müdür Yardımcısı olan Mehmet Ali KOÇAK, Hatay İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Aydın İcra Müdür Yardımcısı olan Eda ÇETİNER, Gazipaşa İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Kızıltepe İcra Müdür Yardımcısı olan Seher CANKALOĞLU, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İvindi İcra Müdür Yardımcısı olan Hasan TOK, Gölbaşı(Ankara) İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Gürün İcra Müdür Yardımcısı olan Hümevra YILDIZ, Polatlı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tosya İcra Müdür Yardımcısı olan Sena POLAT UZUN, Kahta İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Ankara İcra Müdür Yardımcısı olan Elif ÇELİKDEMİR BİLDİRİCİ, Antalya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Zile İcra Müdür Yardımcısı olan Simge Nur ACAR KARTAL, Denizli İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İzmir İcra Müdür Yardımcısı olan Betül BALLI, Kızılcahamam İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Zonguldak İcra Müdür Yardımcısı olan Gülser PEDOĞAN, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

İpsala İcra Müdür Yardımcısı olan Emrah ÖZTÜRK, Manavgat İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Yüksekova İcra Müdür Yardımcısı olan Gökçen KALAFAT, İstanbul Anadolu İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Tunceli İcra Müdür Yardımcısı olan Rabia Nur EKİNCİ ÇAĞLAN, Antalya İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Boyabat İcra Müdür Yardımcısı olan Şadiye İlayda ÇETİN, Tarsus İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Çubuk İcra Müdür Yardımcısı olan Serap PANCARCI, Çankırı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Batman İcra Müdür Yardımcısı olan Ahmet Bircan ÖZER, Mersin İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Patnos İcra Müdür Yardımcısı olan Ebru KURTULUŞ BÖLÜCEK, Ankara İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Şebinkarahisar İcra Müdür Yardımcısı olan Bahar HANÇERKİRAN, Şabanözü İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Harran İcra Müdür Yardımcısı olan Gizem TURAKTEKİN YILMAZ, Karaisalı İcra Müdür Yardımcılığına atandı.

Alaca İcra Müdür Yardımcısı olan İrem ŞENEL, Kalecik İcra Müdür Yardımcılığına atandı.