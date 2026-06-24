Son Mühür- İzmir’de haftanın ortasına yaklaşılırken, su kesintileri kent gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yayımlanan son liste, planlı altyapı çalışmalarından ani gelişen arızalara kadar pek çok ilçenin bu kesintilerden etkileneceğini gösteriyor.

İşte İZSU verilerine göre, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü İzmir genelinde yaşanacak su kesintilerinin detaylı listesi:

Planlı çalışma nedeniyle günler sürecek kesinti

Karabağlar - Sarıyer Mahallesi: Şebeke yenileme ve arızalı branşman değişimi sebebiyle 13 Haziran’dan itibaren başlayan 28 günlük çalışma devam ediyor. Pazar günleri hariç her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında bölgeye 3 saat boyunca su verilemeyecek.

Ana boru arızasından etkilenen bölgeler

Karşıyaka (Bahariye ve Bahriye Üçok): Bahriye Üçok Bulvarı üzerindeki ana boru patlağı nedeniyle sayaç kapatıldı. Kesintinin 08.41 - 09.41 arasında yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

Tire (Yeni Mahallesi): Atatürk Caddesi’nin bir kısmını etkileyen ana boru arızası yüzünden 08.30 - 09.30 saatleri arasında 1 saatlik kesinti yaşanıyor.

Urla (Rüstem Mahallesi): Ana boru arızası hastane bölgesini vurdu. Urla Devlet Hastanesi ve TOKİ Evleri civarında 08.39 - 10.39 saatleri arasında 2 saatlik su kesintisi yaşanacak.