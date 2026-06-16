Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, yıllardır devam eden ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren “Mavi Kapak” projesini tekrar canlandırdı. Kısa sürede hız kazanan bu kampanya, büyük bir iyilik hareketine dönüştü.

Şimdiye kadar tam bir ton plastik kapağın toplandığı bu aşamada, geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde iki adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İsmini gizli tutan bir hayırsever ise bir tekerlekli sandalye bağışladı. Projeyle hayata geçirilen sandalye sayısı üçe çıktı; diğer sandalye de vakit kaybetmeden ihtiyaç sahibi bir ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.

Her türlü plastik kapak kampanyaya dahil ediliyor

Proje, Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün detaylı çalışmalarıyla yürütülüyor. Öğrencilerden okullara, mahalle muhtarlarından çevre ilçelerden destek veren duyarlı vatandaşlara kadar katkıda bulunuyor.

Katkıda bulunmak isteyenler kapakları biriktiriyor, ekipler ise kapı kapı gezerek teslim alıyor. Aynı zamanda şehrin tam 100 ayrı noktasında bulunan toplama kutuları ve muhtarlıklar vasıtasıyla her türlü plastik kapak kampanyaya dahil ediliyor.

“Engelli bir bireyin hayatına özgürlük ve mutluluk olarak geri dönüyor”

Projenin topluma olan etkisine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Plastik atıkların doğamızda bıraktığı tahribat, geleceğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Karşıyaka’da bu atıkları bertaraf etmekle kalmıyor, onları umuda dönüştürüyoruz.

Yeniden başlattığımız Mavi Kapak kampanyasına, 7’den 77’ye kadar destek veren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Topladığımız her bir kapak, engelli bir bireyin hayatına özgürlük ve mutluluk olarak geri dönüyor. Herkesi plastik kapakları toplamaya ve bu dayanışma zincirinin bir parçası olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.