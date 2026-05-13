Karşıyaka Spor Kulübü'nde gerilim sürüyor. Mali genel kurul öncesi yönetim tarafından gelen yeni bir ayrılık haberi, camiada hareketliliğe neden oldu.

Yönetim kurulunda istifa dalgası devam ediyor

Futbol ve voleybolun sonrasında basketbol dönemini de geride bırakan Karşıyaka'da, yönetim değişiklikleri hız kazandı.

2 Haziran'da yapılması hedeflenen olağan mali genel kurul öncesinde, yönetim kurulunda üçüncü istifa meydana geldi.

Daha önce görevlerinden ayrılan Mehmet Doğan ve Bahadır Erdil’in sonrasında, bu kez Haldun Metinler de yönetimdeki görevini bıraktığını açıkladı.

"Ateşten gömleği yönetim olarak giydik"

Haldun Metinler, ayrılık kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maddi imkansızlıklar nedeniyle basketbolda ve futbolda takım kurulamaz olarak görülen dönemde ateşten gömleği yönetim olarak giydik.

Her ne kadar futbolda sezon başında hayalini bile kuramadığımız şampiyonluğu son 3 maçta kaybetmiş olsak da, basketbolda ise ligde kalmanın başarı mı yoksa yaşananların başarısızlık mı olduğu tartışmaları sürse de; ben, içinde bulunmaktan büyük onur duyduğum yönetim kurulundaki görevimden istifa ediyorum.

Bu süreçte birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarıma, cefakar taraftarlarımıza ve kulübümüz için emek veren herkese teşekkür ederim." ifadleerini kullandı.