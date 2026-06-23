İzmir'in en köklü spor çınarlarından Karşıyaka, 11 Haziran'da sandıktan büyük bir destekle çıkan yeni yönetimine rağmen yasal bir engele takıldı. Yiğit Tusder başkanlığındaki yeşil-kırmızılı ekip, bürokratik prosedürler yüzünden imza yetkisini henüz eline alamadı. Sebebi ise bir yöneticinin tam çeyrek asır öncesine ait adli sicil kaydı. Kulüp, transferlerden banka işlemlerine kadar hayati önem taşıyan bu yetkiyi almak için zamana karşı yarışıyor. Zaman daralıyor.

25 yıllık öğrencilik kaydı yasal duvara takıldı

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu son derece katı kurallar içeriyor. Kongre sonrası yönetimlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi, isimlerin Bakanlığın Spor Bilgi Sistemi'ne işlenmesi şart. Ancak Karşıyaka yönetimindeki bir ismin, 25 yıl önce üniversite öğrencisiyken aldığı adli sicil kaydı sistemi kilitledi.

Yeşil-kırmızılı kurmaylar, çoktan zaman aşımına uğraması gereken bu eski kaydı sildirmek için adli makamların kapısını çaldı. Kanunen kongre sonrasındaki 30 gün içinde bu tescilin yapılması gerekiyor. Kulübün önünde 11 Temmuz’a kadar süre var. Eğer kriz çözülürse yönetim yasal olarak tam yetkiyle koltuğuna oturacak. Yoksa işler sarpa sarabilir.

Karşıyaka bu kabusu üçüncü kez yaşıyor

Bu durum Kaf-Kaf için aslında yeni bir senaryo değil. Kulüp hafızası bu tarz bürokratik krizlerle dolu. Yeşil-kırmızılılar daha önce hem Ocak 2025'teki İlker Ergüllü döneminde hem de geçen yıl yaz aylarında Aygün Cicibaş başkanlığında benzer imza yetkisi krizleriyle boğuşmuştu.

Hatta geçen yaz yaşananlar camianın canını epey sıkmıştı. Bir yöneticinin sicil problemi nedeniyle listeler onaylanmamış, 26 Haziran’daki kongre tam iki ay sonra, 26 Ağustos’ta tekrarlanmak zorunda kalmıştı. Karşıyaka aynı kabusu üçüncü kez yaşamamak adına bu defa hukuki süreci çok daha hızlı yürütmek zorunda.

Lisanslar ve transferler askıda bekliyor

İmza yetkisinin gecikmesi sadece idari bir problem yaratmıyor, sportif planlamayı da doğrudan vuruyor. Göztepe ile birlikte kentte en çok branşı bünyesinde barındıran kulüpte şu an adeta hayat durmuş vaziyette.

Yeni sporcu transferleri, lisans çıkarma işlemleri, banka hesaplarının kontrolü ve kulübün günlük harcamaları bu yetkinin çıkmasına bağlı. Federasyonlar resmi imza sahiplerini görmeden hiçbir evraka onay vermiyor. Tusder ve ekibi, 11 Temmuz’a kadar düğümü çözüp bir an önce sahaya inmeyi hedefliyor.