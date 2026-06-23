Finansal krizle boğuşan 3'üncü Lig ekibi Altay, altyapısından yetişen iki genç oyuncusunun ihtarname şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlı kulübün genç yetenekleri Emre Tangeldi ve Caner Baycan, biriken alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle yönetime resmi ihtar çekti. Yönetim kısa süre içinde kaynak bulup ödeme yapmazsa, iki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshederek serbest kalma hakkı kazanacak. Kulüp resmen alarm veriyor.

Genç yetenekler serbest kalma sınırında

Siyah-beyazlı ekibin orta sahasında görev yapan 20 yaşındaki Emre Tangeldi ile 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Baycan, gelecek planlarını riske atmamak adına yasal yollara başvurdu. İki oyuncunun da takımdaki geleceği tamamen yönetimin atacağı mali adımlara bağlı.

Geçtiğimiz sezon sergiledikleri performansla dikkat çeken gençler, takımın omurgasını oluşturuyordu. Emre Tangeldi ligde çıktığı 27 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, Caner Baycan ise forma giydiği 20 müsabakada 1 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

Giden var kalan var

Altay'da kulübe ihtarname gönderen oyuncuların sayısı bu iki isimle sınırlı değil. Siyah-beyazlı camiada son dönemde benzer mali krizler nedeniyle yasal süreç başlatan diğer futbolcuların hamleleri, kulüpteki bölünmeyi ve belirsizliği de gösteriyor.

Daha önce ihtarname çeken isimlerden Hikmet, alacakları ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan resmen ayrıldı. Buna karşın, yine aynı hakka sahip olan İsa ve Oktay ise şu ana kadar fesih hakkını kullanmayarak kulüpte kalmayı tercih etti. Yönetimin, Emre ve Caner'i de Hikmet gibi kaybetmemek adına acil bir bütçe oluşturması gerekiyor.

