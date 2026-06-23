Son Mühür- İzmir halkı, güne yine bitmek bilmeyen su kesintisi çilesiyle uyandı. Kent genelinde 10’dan fazla ilçeyi etkileyen kesintiler, vatandaşlar için adeta bir yaşam mücadelesine dönüştü. Arıza ve altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu plansız ve uzun süreli kesintiler, İzmirlileri isyan noktasına getirdi. Özellikle merkez ilçelerin birinde tam 10 saatlik bir kesinti öngörülürken, dünden beri su alamayan bir başka ilçede ise susuzluk süresi tam 22 saati bulacak.

İşte İZSU tarafından duyurulan 23.06.2026 tarihli güncel arıza ve planlı kesinti listesi:

Arıza kaynaklı su kesintileri

Aliağa (Kurtuluş, Kültür, Örnekkent, Yeni Mahalleleri): GDZ Elektrik'in bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle dün (22.06.2026) saat 15:03'te başlayan ve bugün saat 13:00'e kadar sürecek olan yaklaşık 22 saatlik su kesintisi yaşanmaktadır.

Bayraklı (Fuat Edip Baksı Mahallesi): Zeki Yavaş Sokak ile 1617 Sokak kesişimindeki ana boru arızası nedeniyle saat 10:39 ile 13:39 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka (Mavişehir Mahallesi): 2040/3 Sokak içindeki ana boru ve ana vana arızası nedeniyle saat 22:00 ile yarın (24.06.2026) saat 08:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

Kemalpaşa (Atatürk Mahallesi): Ana boru arızasından dolayı hat vanası kapatılmış olup saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Kiraz (Cumhuriyet, İstiklal Mahalleleri): Yeni yağmur suyu hattı yapımı sırasında müteahhit firmanın ana boruya zarar vermesi sebebiyle saat 08:20 ile 19:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.

Konak (Ferahlı Mahallesi): 3508 Sokak içindeki müteahhit çalışması nedeniyle saat 10:07 ile 17:07 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Seferihisar (İhsaniye, Turgut Mahalleleri): Gediz Elektrik'in bölgedeki planlı enerji kesintisi nedeniyle saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat boyunca su akışı sağlanamayacaktır.

Tire (İstiklal Mahallesi): Ana boru arızası nedeniyle saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Torbalı (Çaybaşı, Eğerci, Şehitler Mahalleleri): Ana boru arızası sebebiyle saat 09:11 ile 12:11 arasında yaklaşık 3 saat boyunca su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülecektir.

Urla (Torasan Mahallesi): 525 Sokak'taki anlık ana boru çalışması nedeniyle saat 09:53 ile 11:53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacaktır.

Planlı bakım ve altyapı çalışmaları

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi): İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi ve arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında; 13.06.2026 Cumartesi gününden itibaren 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli planlı su kesintisi uygulanmaktadır.