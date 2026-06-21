Son Mühür / Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık 3 bin 500 çocuk ve gencin yararlandığı Kış Spor Okulları’nın kapanış töreni gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi’nde gerçekleşen törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Nevzat Altınkalp de katıldı. Törende; spor okullarını başarıyla bitiren gençlerin mutluluğu paylaşılırken, amatör kulüplere de malzeme desteğinde bulunuldu.

Tören, öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Cimnastik, bale, atletizm, zumba, tekvando, aikido, yüzme, artistik yüzme, judo, kickbox, kano, çocuk zumba, pilates, yoga, masa tenisi, voleybol ve basketbol olmak üzere 17 ayrı branşta eğitim alan gençlerin kortej yürüyüşüne belediyenin bando ekibi de eşlik etti. Törende, özellikle jimnastik ve aikido gösterileri büyük alkış aldı. Organizayonda, 21 kulübe toplam 231 adet futbol topu hediye edildi. Törenin sonunda ise spor okullarındaki genç sporculara madalyaları takdim edildi.

“Sporun güçlenmesi için çalışacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka Belediyesi olarak spor kültürünü güçlendirmek, daha fazla çocuğumuzu ve gencimizi sporla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu akşam iki güzel heyecanı bir arada yaşıyoruz. Bir yandan kış spor okullarımızı başarıyla tamamlayan gençlerimizin mutluluğunu paylaşırken, diğer yandan ilçemizin amatör spor kulüplerine yönelik desteklerimizi büyütmenin gururunu yaşıyoruz. Spor sadece madalya kazanmak değil, paylaşmayı öğrenmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bu anlayışla; Karşıyaka’da sporun her branşta güçlenmesi, çocuklarımızın ekran başında değil sahalarda, salonlarda ve tesislerde büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Desteklemeye devam edeceğiz”

Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Nevzat Altınkalp ise “Tüm amatör kulüpler adına Karşıyaka Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal’a teşekkürlerimi sunuyorum. Adı sporla özdeşleşen ilçemizde sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.