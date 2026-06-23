Son Mühür/ Osman Günden- Bostanlı’da büyük ilgi gören ikinci el pazarı, yoğun talep üzerine Karşıyaka’nın ikinci bir noktasına daha taşındı. Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilir tüketimi teşvik eden ve aile bütçesine katkı sağlayan bu organizasyonu Cumhuriyet Mahallesi’ne ulaştırdı. Cumhuriyet Pazar Yeri’nde ilki gerçekleştirilen ve yoğun katılım alan pazarın ikincisi, 26 Haziran Cuma günü kuruluyor.

Evdeki atıl eşyalar ekonomiye kazandırılıyor

Cumhuriyet Pazar Yeri'ndeki organizasyon, ayda iki kez cuma günleri vatandaşlarla buluşacak. Ziyaretçiler, saat 08.00 ile 18.00 arasında pazardan alışveriş yapabilecek.

Tezgahlarda; kullanılabilir durumdaki ikinci el giysiler, oyuncaklar, kadın ve erkek aksesuarları yer alıyor. Ayrıca antika eşyalar, orijinal kitaplar, kasetler, dergiler ile elektrikli ve elektronik aletler de satışa sunuluyor.

Pazarda stant açma süreci ise kura sistemiyle yürütülüyor. Ayda bir kez alınan başvuruların ardından kurada adı çıkan katılımcılar, belirlenen iki cuma gününde satış yapma hakkı kazanıyor. Temmuz ayı başvuru tarihleri, belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Hem bütçeye hem çevreye destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bu kararı aldıklarını belirtti. Amaçlarının tasarruf bilincini güçlendirmek olduğunu ifade eden Ünsal, projeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu organizasyonla hem atıl durumdaki eşyaları ekonomiye kazandırıyor hem de aile bütçelerine doğrudan destek oluyoruz. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşattığımız bu buluşma noktalarında, tüketim alışkanlıklarımızı çevre dostu bir anlayışla dönüştürmeye devam edeceğiz."

Yeni adresin devreye girmesi, eski pazarın takvimini etkilemeyecek. Bostanlı Pazar Yeri’nde düzenlenen 2. El Pazarı, mevcut düzeninde olduğu gibi ayda iki kez, pazar günleri ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.