Son Mühür/Hüseyin Demir FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda milli takımımız, grup maçlarında 3’de 3 yaptı ve lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlılarımız, bugün saat 21:30’da Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Karşıyaka’nın ve İzmir’in gururu olan Yalın Yıldız, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. 2008 jenerasyonun parlayan yıldızlarından, Kaf-Kaf’ın milli gururu, turnuvada madalya ile İzmir’e dönmek istiyor.

“Kaf-Kaf’ın milli gururu”

Karşıyaka’nın genç oyuncusu, BGL(Basketbol Gençler Ligi) performansını gazetemize değerlendirirken en büyük hedefinin EuroLeague’de forma giymek olduğunu vurguladı. Karşıyaka’nın parlayan yıldızı, gelişimine olumlu etki eden başantrenör İnanç Koç ile Ahmet Kandemir’e teşekkür etti. Adidas Turnuvası’ndaki Doğuş Balbay ile olan iletişimini ilk kez Son Mühür’e açıkladı.

“İzmir’in milli gururları”

Milli formayı giydiği için büyük gurur yaşadığını belirten Karşıyakalı Yalın Yıldız, “Yine heyecanlıyız… İtalya’da milli gururu yaşadığım için çok mutlu ve gururluyum. Umarım yolun sonu madalya olur. Bora Tahmaz ile birlikte iki milli basketbolcunun ay-yıldızlı formayı giymesi çok gurur verici bir durum olduğunu söyleyebilirim. Zor zamanlarda biraz umut ve neşe verdiysek ne mutlu… Umarım Tahmaz’la beraber İzmir’e ve ülkemize büyük başarılara imza atarak geleceğiz” diye konuştu.

“Umarım yolun sonu madalya olur”

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda madalya hedeflediklerini söyleyen Karşıyaka’nın milli gururu Yalın Yıldız, “Turnuvada takım bilinciyle hareket ediyoruz. Hepimiz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtıyoruz. Türkiye’de farklı kulüplerde yer alan muazzam oyuncularımız var. Takım olarak tek bir hedefle yola çıkarak mücadelemizi sonuna kadar sürdürüyoruz. Bu işin sonunda madalya geleceğini düşünüyorum. Takımımızda çok yetenekli ve hırslı insanlarla dolu. Umarım güzel bir sonuçla ülkemize geleceğiz” şeklinde konuştu.

“BGL’de iyi bir takım olduk”

Basketbol Gençler Ligi’nde iyi bir takım olduklarını, bireysel ve takım performansından memnun kaldığını belirten Yalın Yıldız, “Basketbol Gençler Ligi’nde geçtiğimiz sezon gayet iyi geçti. Takımıma katkı verdiğim için mutluyum. Dörtlü final hedefi için parkeye çıktık ve bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Daha iyisini elbette yapabilirdik. Sakatlıklar ve planda olmayan aksilikler çıkınca, takımın gününde olmaması sonucunda finale çıkamadık. Umarım seneye şampiyon oluruz. Bireysel performansımdan memnunum… Bireysel katkım her zaman takımım sayesinde oldu. Biz iyi bir takım olduk. Tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve yöneticilerime çok teşekkür ederim. Verimlilik puanım belki daha iyi olabilirdi. Yanlış yerde yanlış atışlar yaptığım için istediğim verimlilik puanını alamadım. Bundan sonraki turnuvalarda daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İnanç Koç, tecrübeli bir antrenör”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün BGL antrenörü İnanç Koç’un çok tecrübeli ve deneyimli olduğunu vurgulayan Yıldız, “Ne kadar iyi oyuncu olursan ol; her zaman şut çalışman gerekiyor. Savunma konusunda ise tam saha baskılarda iyi olacağımı düşünüyorum. Kendimi geliştirerek Süper Lig’de daha iyi süreler almak istiyorum. İnanç Koç, gerçekten çok tecrübeli bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. Her zaman bizimle iletişim içerisinde yer alarak bizlere yardım ediyor. Kendisi çok anlayışlı bir antrenör…. Kendisi çok iyi bir antrenör ve takıma her zaman destekte bulunuyor. Antrenörüme çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Savunmada Doğuş Balbay’ı örnek alıyorum”

İzmir’i ve ülkemizi uluslararası Adidas Next Generatio Turnuvası’nda başarıyla temsil eden Yalın Yıldız, “Adidas Turnuvasında bir Türk oyuncu olarak gitmek benim için çok önemli oldu. Oradaki oyuncuları gözlemlemek, tecrübeyi kazanmak gerçekten NBA ve Euroeague seviyesindeki altyapı oyuncuları ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye’deki seviyenin ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Türkiye’deki oyuncular için gidilebilecek en iyi organizasyon. Orada bir hazırlık maçı yaptık. 24 sayıyla oynadım. Antrenörümüz Doğuş Balbay sayesinde forma giydim ve ilk beş başladım. İlk maçlarda yeterli süre bulamıyordum ama daha sonra hep sahada kaldım. Savunmadaki agresifliğim için Doğuş Balbay, beni tercih etti. Kendisi, bana hep savunma özelliğimi daha çok geliştirmem gerektiğini söyledi. Savunmayı iyi yaparak basketbolcu olursunuz. Doğuş Balbay’ı örnek alıyorum, onun izinden giderek daha iyi basketbolcu olmayı hedefliyorum” diye konuştu.

“Hedefim EuroLeague’de oynamak”

Karşıyaka taraftarlarına teşekkür ederek kariyer hedefleri arasında EuroLeague olduğunu vurgulayan Yalın Yıldız, “Her maçta bütün Karşıyaka taraftarı takımın yanında durarak son topa kadar bizi destekledi. Lig’de kalmanın en önemli payının taraftar olduğunu söyleyebilirim. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Ben daha çok BGL’de forma giysem de dönem dönem A takım ile sahaya çıktım. Kulübümüz zor dönemlerden geçiyor. Başantrenör Ahmet Kandemir, beni Beşiktaş maçında ilk beşte başlattı. Antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. İlk önceliğim Süper Lig’de iyi süreler alarak takımıma katkı vermek istiyorum. Daha sonraki hedefim ise EuroLegaue’de mücadele etmektir” diye sözlerini sonlandırdı.