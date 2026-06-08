İzmir genelinde aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, Aliağa ilçesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, uzun süredir aranan bir firarinin bölgedeki varlığı tespit edildi. Şüphelinin hareket alanını daraltarak titiz bir takip gerçekleştiren polis ekipleri, düzenlenen operasyonla zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan şahsın yapılan detaylı kimlik ve UYAP sorgulamasında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bu kapsamda uzun süredir yargı mercilerince arandığı ve cezaevi firarisi konumunda olduğu netleşti. Operasyonun ardından vakit kaybedilmeden Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen firari şüpheli Ö.K., burada ilk sorgusuna alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin eksiksiz şekilde tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edileceği bildirilen Ö.K.'nin, buradaki işlemlerinin ardından doğrudan cezaevine gönderilmesi bekleniyor.