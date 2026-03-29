Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, kentin yaş almış çınarları ve engelli bireylerinin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla "evde temizlik ve hijyen desteği" projesini tekrar devreye aldı. Evde Sağlık Destek Merkezi (ESDEM) çatısı altında yürütülen bu anlamlı hizmet, profesyonel ekiplerin dokunuşuyla vatandaşların yaşam alanlarını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yerel yönetim olarak toplumsal dayanışmanın gücüne inandıklarını belirterek, özellikle bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşların her an yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ESDEM ve kadın kooperatifi iş birliğiyle hijyen seferberliği

Sağlık ve psikososyal destek hizmetlerini vatandaşın kapısına kadar götüren ESDEM, ev temizliği uygulamasını kapsamlı bir iş birliğiyle güçlendirdi. S.S. Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile el ele veren belediye, bu sinerji sayesinde kısa bir süre içerisinde yaklaşık 50 haneye profesyonel temizlik desteği ulaştırdı. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen bu sterilizasyon çalışmaları, dezavantajlı grupların hem fiziksel sağlığını korumayı hem de kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Her gün iki hanede kapsamlı değişim

Planlı bir program dahilinde hareket eden ekipler, günde ortalama iki konutu baştan aşağı dezenfekte ederek hizmet kalitesini standardize ediyor. Hijyen desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların talepleri, belediyenin ilgili birimleri tarafından titiz bir kayıt sürecinden geçiriliyor. Başvuru yapmak isteyen bölge sakinleri; 366 21 89 ve 369 27 30 numaralı iletişim hatları üzerinden, Halkla İlişkiler Birimi’nden veya mahalle muhtarlıklarından taleplerini iletebiliyor. Başvurunun ardından uzmanlarca yapılan yerinde incelemeler ve sosyal değerlendirmeler neticesinde, gerçek ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen tüm bireylere bu hizmet tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Hizmet yelpazesi genişliyor: Sırada kuaförlük desteği var

Belediyenin evde bakım vizyonu sadece genel temizlikle de sınırlı kalmıyor. Mevcut hijyen desteğinin yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki süreçte kişisel bakım ve kuaförlük hizmetlerinin de evlere taşınması planlanıyor. Bu genişleme stratejisiyle, Karşıyaka’daki yaşlı ve engelli bireylerin temel ihtiyaçlarının tek bir merkezden, profesyonel ve insani bir yaklaşımla karşılanması hedefleniyor. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak, ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşın elinden tutan projeler geliştirilmeye devam ediyor.

Başkan Yıldız Ünsal: "Dayanışma ruhunu birlikte büyütüyoruz"

Yeniden başlatılan hizmetin önemine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin temel amacının yalnız yaşayan ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların yaşam kalitesini optimize etmek olduğunu ifade etti. Ünsal, "ESDEM ekiplerimizle komşularımızın yaşam alanlarını daha ferah, hijyenik ve yaşanabilir hale getiriyoruz. Karşıyaka, her bir ferdinin değerli hissettiği, dayanışma ruhunun sokaklara yansıdığı bir kent olmaya devam edecek. Zorlukları paylaşarak azaltacak, mutluluğu ise hizmetlerimizle çoğaltacağız" diyerek projenin süreklilik mesajını verdi.