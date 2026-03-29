Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir, 28 Mart 2026 akşamı sinema dünyasının heyecan verici buluşmalarından birine daha ev sahipliği yaptı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Şans” filminin dünya prömiyeri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle adeta bir şölene dönüştü. Salonu hınca hınç dolduran izleyiciler, yapımın ilk gösteriminde duygusal anlar yaşarken, filmin başrol oyuncuları Ümit Acar, Ercan Sefacı ve Keje Altınay da galada hazır bulunarak hayranlarıyla bir araya geldi. Oyuncuların izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglar gecenin unutulmaz kareleri arasında yerini aldı.

Sosyal farkındalık ve bireysel trajedinin kesişimi

Senaryosu ve yönetmen koltuğundaki vizyoner yaklaşımıyla İdil Berk’in imzasını taşıyan “Şans”, izleyiciyi sadece bir kurgunun içine çekmekle kalmıyor; aynı zamanda derin bir sorgulama sürecine davet ediyor. Temelde sosyal ve çevresel sorumluluk başlıklarını odağına alan yapım, toplumsal bir meseleyi sarsıcı bir bireysel trajedi üzerinden izleyiciye aktarıyor. Hikâyenin bu yönüyle kazandığı güçlü anlatı dili, sinemanın farkındalık yaratma misyonunu başarıyla yerine getirirken, izleyicilere hem düşündürücü hem de yüksek tansiyonlu bir deneyim vadediyor.

Antalya’nın doğasından Akdeniz film yapım desteğine

Filmin teknik hazırlık ve üretim süreci de en az hikâyesi kadar dikkat çekici detaylar barındırıyor. Çekimleri 2025 yılının Aralık ayında Antalya’nın eşsiz atmosferinde tamamlanan proje, henüz fikir aşamasındayken rüştünü ispatlamayı başardı. Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği’nden aldığı prestijli destekle yaratım sürecine ivme kazandıran “Şans”, bu güvenin karşılığını ortaya koyduğu nitelikli işçilikle verdi. Ayrıca projenin arkasındaki sponsor desteğinin gücü, sinema sektörünün bu nitelikli yapıma duyduğu inancı ve kurumsal güveni bir kez daha tescilledi.

İzmir Kent Konseyi ile sinema üzerine derin söyleşi

Filmin ilk gösteriminin hemen ardından, sinema tutkunlarını ekip ile buluşturan özel bir söyleşi gerçekleştirildi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç’ın ustalıklı moderatörlüğünde düzenlenen oturumda; filmin çekim aşamasındaki zorluklar, senaryonun çıkış noktası ve oyuncuların karakterlerine hazırlık süreçleri samimiyetle masaya yatırıldı. İzleyicilerin merak dolu sorularıyla interaktif bir yapıya bürünen söyleşi, “Şans” filminin sadece bir perde gösterimi değil, aynı zamanda kolektif bir sanat tartışması olduğunu kanıtladı.

Festival yolculuğu için görkemli bir başlangıç

İzmir’deki prömiyerinden tam not alarak ayrılan “Şans”, festival yolculuğuna ve vizyon sürecine oldukça iddialı bir giriş yapmış oldu. Gördüğü yoğun ilgiyle birlikte sinema eleştirmenlerinden ve izleyiciden geçer not alan yapım, önümüzdeki süreçte hem ulusal hem de uluslararası film festivallerinde adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi. İzmir’deki bu başarılı başlangıç, yapımın geniş kitlelere ulaşma ve toplumsal farkındalığı artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.