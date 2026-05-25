Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli genelindeki ibadethanelerde Kurban Bayramı öncesi hummalı bir hazırlık başladı. Belediye ekipleri, vatandaşların bayram namazını tertemiz ve ferah bir ortamda kılabilmesi için ilçedeki camileri köşe bucak temizliyor.

Abdesthanelerden mihraba kadar hijyen çalışması

Temizlik işleri personeli, ilçenin dört bir yanındaki camilere eş zamanlı olarak dağıldı. Ekipler işe ilk olarak cemaatin en çok temas ettiği alanlardan başladı. Cami halıları güçlü makinelerle süpürülüp dezenfekte edilirken mihrap, minber ve kürsü gibi ahşap bölümler de tek tek silindi.

Asıl yoğun mesai ise salgına ve kirliliğe açık alanlarda harcandı. Ayakkabılıklar, abdesthaneler ve tuvaletler özel hijyen ürünleriyle yıkanarak dezenfekte edildi. Caminin içi kadar dışı da elden geçirildi. Avlularda yapılan çevre düzenlemesi ve zemin yıkama çalışmalarıyla ibadethaneler bayram pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

"Gönül rahatlığıyla ibadet için görevdeyiz"

Çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bayram hazırlıklarında önceliklerinin halk sağlığı ve huzuru olduğunu belirtti. Kurban Bayramı'nın manevi değerlerine dikkat çeken Yıldız, süreci şöyle anlattı:

"Komşularımızın ibadetlerini hijyenik, sağlıklı ve pırıl pırıl ortamlarda yapması bizim için çok önemli. Ekiplerimiz bu yüzden sahada büyük bir emek harcıyor. Herkesin içi rahat olsun; Çiğli Belediyesi sadece bayram öncesinde değil, bayram tatili boyunca da sahada çalışmaya, görev yapmaya devam edecek."

