Son Mühür - Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şubesi, Karşıyaka’da görev yapan bir kadın öğretmenin maruz kaldığı mobbing, psikolojik şiddet ve taciz iddialarına ilişkin davada kararın açıklandığını bildirdi. Sendikanın yaptığı açıklamada, okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nevzat Kahraman’ın yargılama sürecinin ardından 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği ifade edildi.

''Önemli bir kazanım...''

Sendika Kadın Sekreteri Cansu Başer imzasıyla yayımlanan açıklamada, uzun süredir devam eden dava boyunca öğretmenin yaşadığı mağduriyetin daha görünür hale geldiği belirtilirken, kadın dayanışması ile örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca, yargılama sürecindeki gecikmelerin kamu vicdanını zedelediği ifade edilirken, verilen hapis cezasının kadınların maruz kaldığı şiddet, mobbing ve taciz olaylarında cezasızlığın önüne geçilmesi adına önemli bir kazanım olduğu değerlendirildi.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Karşıyaka’da görev yaptığı okulda müdür yardımcısı Nevzat KAHRAMAN tarafından mobbing, psikolojik şiddet ve tacize maruz kalan kadın öğretmenimizin adalet mücadelesi sonuçlanmış; yürütülen yargılama süreci sonunda fail 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Uzun süren dava sürecinde öğretmenimizin maruz bırakıldığı şiddetin ve yaşadığı mağduriyetin görünür hale gelmesi, kadın dayanışmasının ve örgütlü mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Süreç boyunca yaşanan gecikmeler kamu vicdanını yaralamış olsa da verilen ceza, kadınların maruz bırakıldığı şiddet, mobbing ve tacizin cezasız kalmaması açısından önemli bir kazanım olmuştur.

Bu dava yalnızca bir öğretmenin mücadelesi değil; çalışma yaşamında şiddete, mobbinge ve tacize uğrayan tüm kadınların ortak sesi haline gelmiştir. Kadınların maruz bırakıldığı erkek şiddetine karşı yürütülen mücadelede dayanışmanın ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Eğitim Sen olarak; adaletin hızlı, etkin ve şiddete maruz bırakılanlardan yana işlemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Kadınları ve çocukları erkek şiddetine karşı korumak devletin sorumluluğudur. Devlet; bu doğrultuda politika üretmek, gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve bunları etkin biçimde uygulamakla yükümlüdür.

Kadınlara yönelik her türlü mobbing, taciz ve şiddeti reddediyoruz. Öğretmenimiz şahsında tüm kadınlara ve eğitim emekçilerine yönelik saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Fail hakkında verilen 4 yıllık cezanın, benzer şiddet ve taciz vakalarında cesaret verici bir örnek olmasını; kadınların adalet arayışında yalnız olmadığını bir kez daha göstermesini önemsiyoruz. Kadınların yaşam hakkını, çalışma hakkını ve onurlu yaşam mücadelesini savunmaya devam edeceğiz.

Yaşasın kadın dayanışması!''