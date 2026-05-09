Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 09.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte gözler atama kararlarına çevrildi. Yapılan çok sayıda atama dikkat çekerken; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamalar dikkat çekti.

Gerçekleştirilen atamalar şu şekilde:

- Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na, Hızır Aslıyüksek atandı.

- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, ikinci başkan Mahmut Sütcü atandı.

- Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığı'na, Ahmet Aksu atandı.

- Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine, Yusuf Sünbül atandı.

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atandı.

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine, Abdi Serdar Üstünsalih atandı.

- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı'na, Yusuf Emre Akgündüz atandı.

- Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Diyarbakır-Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına, Ahmet Alemdar atandı.