Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzmirli bir firma ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. SPK, iş insanı Nazım Torbaoğlu ile Burak Kızak hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, iki isim için 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanacağı da ifade edildi.

AVOD hisseleriyle ilgili inceleme!

SPK Bülteni’nde yayımlanan karara göre kurul, AVOD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve KAP açıklamaları kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda çeşitli tedbirler gerçekleştirdi.

Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu gerçekleştirilmesi kararını verdi.

Buna ek olarak aynı isimler hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağının da uygulanacağı açıklandı.

“Piyasa dolandırıcılığı” vurgusu

Kurul kararında dayanak gösterilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi, yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı bilgi verilmesi ve manipülatif işlemleri “piyasa dolandırıcılığı” kapsamında değerlendiriyor.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde; gerçeğe aykırı açıklamalar yapılması, yanıltıcı haber ve yorumlarla yatırımcı yönlendirilmesi, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçekleştirilmesi yer alıyor.

İki yıl işlem yasağı!

SPK’nın aldığı tedbir çerçevesinde Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak’ın borsa ve organize piyasalarda işlem yapmaları 2 yıl süreyle yasaklanmış oldu.

Kurulun kararına göre, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı şüphesi bulunan kişiler hakkında işlem yasağı, kredili işlem sınırlaması ve teminat tedbirleri gibi uygulamaların devreye alınabileceği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan plaket almıştı

Nazım Torbaoğlu’nun ismi, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikle de kamuoyunda ses getirmişti.

Torbaoğlu’na, Birlik Vakfı tarafından düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından plaket takdim edilmişti.

Vakfın kurucuları arasında TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman da yer almakta.