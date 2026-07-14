Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan “Yaz Spor Okulları”, bu sezon da kapılarını çocuk ve gençlere açtı. Haziran ayının son haftasında başlayan eğitimlere şu ana kadar yaklaşık bin 200 öğrenci kayıt yaptırdı.

Belediyeye ait yeni nesil tesislerde, alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülen kurslarda spor eğitimi alan çocuklara, aynı zamanda kaliteli bir sosyalleşme ortamı sunuluyor. Toplam 11 ayrı branşın yer aldığı programda, kayıt işlemlerinin kontenjanlar dahilinde devam ettiği açıklandı.

Kurslar 11 farklı branşta ve 7 ayrı tesiste sürdürülüyor

Öğrencilerin fiziksel kapasitelerini artırmak için hazırlanan programlar ilçenin dört bir yanındaki tesislerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Branşların tesislere göre dağılımı ise şu şekilde planlandı:

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi’nde voleybol ve aikido; Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi’nde kano; Semra Aksu Atletizm Sahası’nda atletizm ve temel hareket eğitimi veriliyor.

Judo dersleri Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen Kültür Merkezi’nde; basketbol kursları Muharrem Candaş Spor Salonu’nda; jimnastik, tekvando, masa tenisi, basketbol ve voleybol eğitimleri Zühtü Işıl Spor Salonu’nda yapılırken, yüzme dersleri ise Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriliyor.

Eğitim programında değişikliğe gidildi

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yaz döneminde eğitim programına çocuk yogası dersleri de eklendi. Çocukların bedensel esnekliklerini ve odaklanma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yoga eğitimleri, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi bünyesindeki Kondisyon Merkezi’nde uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor.

"Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Projenin sosyal ve bedensel gelişim üzerindeki faydalarına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yürütülen çalışmalar hakkında,

"Yaz Spor Okullarımızla çocuklarımızın yaz tatilini hem verimli hem de keyifli geçirmelerini amaçlıyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde düzenlediğimiz kurslarla çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini desteklerken, takım ruhunu, disiplin duygusunu ve özgüvenlerini de güçlendiriyoruz.

Karşıyaka’da her çocuğun spora erişebilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.