Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapımına geçtiğimiz Ocak ayı başlanan Ahmet Kemal Baysak Bulvarı’nda bulunan Şemikler Taşıt Üst Geçidi’nin son durumu hakkında Temmuz ayı olağan meclis oturumunda açıklamalarda bulundu.

Cemil Tugay: Beklediğimiz sonucu verirse yapılacak

Karşıyaka ilçesinin Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi'ni demiryolu hattı üzerinden birbirine bağlayacak projenin son durumu hakkında konuşan Başkan Cemil Tugay, zemin ile ilgili çalışmaların devam edildiğini ve bir teknik üzerinde denemeler yapıldığını söyleyerek, “Üniversitelerden görüşler alındı ve bazı denemeler yapıldı. Şu anda işin nihayetine gelindi ve bir tekniğe karar verildi bunun denemesi yapılıyor. Beklediğimiz sonucu verirse yapılacak” şeklinde konuştu.

“Bu proje bizim için çok değerli, ödemeler ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok”

Ayrıca, projenin kendileri açısından çok önemli olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin toparlanacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu proje bizim için çok değerli, ödemeler ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Çalışan firma da çok iyi niyetli ve disiplinli çalışan bir firma ve buradaki bu üst geçidin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için şu anda çalışmanın ilerlemesi için çalışmanın süreci bekleniyor. O nedenle normalin çok dışında bir şey yaşandığı için bu hale geldi ama toparlanacak”