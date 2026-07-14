Son Mühür- Karaburun Belediyesi, ilçedeki bazı taşınmazlardan gelir elde etmek için harekete geçti. İlçede bulunan mandalina ve enginar bahçeleri vitrine çıktı. İkisi bölgenin dünyaya adını duyurmuş lezzeti enginar, diğeri ise mis kokusuyla imzasını atan mandalina bahçesi olmak üzere üç tarla için kiralama ilanı verildi.

Enginar bahçelerinden biri Karaburun’un Küçükbahçe Mahallesi’nde 640,56 metrekarelik alan. Muhammen bedeli 24 bin lira olan tarlanın yıllık geçici teminat bedeli ise 720 lira. Diğer enginar tarlası ise ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta, denizden 150 metre yükseklikte 119 nüfuslu tarihi bir köy olarak bilinen Salman Mahallesi’nde. Bin 943,98 metrekarelik alana sahip enginar tarlası için yıllık geçici teminat olarak bin 440 Türk lirası, tahmini bedeli de 48 bin Türk lirası isteniyor.

Boynak Köyü’nde mis kokulu bahçe!

Mandalina bahçesi tarihi taş evleriyle ünlü Parlak Mahallesi’nde. Bölge halkınca ‘Boynak Köyü’ olarak da bilinen mahalledeki mandalina bahçesi 4 bin 994,3, metrekarelik bir alana sahip. Mandalina bahçesi için yıllık 144 bin lira muhammen bedel belirlenirken yıllık geçici teminat bedeli olarak ise 4 bin 320 lira açıklandı. Geçici teminat bedelinin yüzde 3, kesin teminat bedelinin ise yüzde altı olarak belirlenip ihale bedeli üzerinden alınacağı belirtildi.

İhaleye katılmak isteyenlere şart da var!

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile on yıllığına kiralanabilecek. 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşecek olan ihale, Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı’nın bahçesinde, belediye encümeni huzurunda yapılacak. Belediyenin verdiği ilanda, taşınmazlar hakkında detaylı bilgi, teminatlar, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli belgeler ve çeşitli hükümler yer alıyor. İlanda ihaleye katılmak için gerekli belgeler açıklandı.

Bin liraya temin edilebilecek şartnamenin yanında gerekli olan belgelerin arasında gerçek kişilerden; vukuatlı nüfus kayıt örneği, kanuni tebligat belgesi, adli sicil kaydı, ihaleye katılmada yasaklılık sorgulaması, tüzel kişilerden ise; noter onaylı yetki belgesi ve vekaletname, yılı içinde ticaret sicil belgesi gibi gereklilikler bulunuyor.