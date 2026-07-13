TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni dönem öncesi kadro yapılanmasını devam ettirirken, transfer yasağını kaldırmak için mali kaynak arayışlarına hız verdi.

Geçmiş dönemlerde kulüpte görev yapan futbolculara olan kesinleşmiş borçları sebebiyle transfer engeli bulunan yeşil-kırmızılı kulüp, bu sorunu çözüme kavuşturmadan yeni oyuncularına lisans alamıyor.

Kulübün borç miktarı 23 milyon TL

Kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarında kesinleşmiş borç miktarının 23 milyon TL civarında olduğu bildirildi.

Karşıyaka yönetiminin, borçlu olunan eski futbolcular ve temsilcileriyle uzlaşma arayışına girdi. Yönetimin indirim talep ettiği ancak borç dosyalarının büyük kısmının avukatlara devredilmesi nedeniyle bu girişimlerden henüz sonuç alınamadığı öğrenildi.

Amatör lisans alternatifinde maliyet engeli

Federasyonun, 3. Lig kulüplerine geçen sezon olduğu gibi bu yıl da amatör lisanslı futbolcu transfer etme hakkı tanıdığı belirtildi.

Karşıyaka yönetiminin bu seçeneği de değerlendirdiği, fakat profesyonel statüden amatörlüğe geçmeyi kabul edecek oyuncuların maliyetlerinin daha yüksek olması nedeniyle bu yöntemin kulübe ek mali yük getireceği belirtildi.

İmzalar eylül ayına kadar belli olacak

Yeni sezon için anlaşma sağladığı isimleri henüz resmi olarak kamuoyuna açıklamayan İzmir temsilcisi, transfer engelini eylül ayında başlayacak olan lige kadar açmayı hedefliyor.

Yönetimin, yasağı kaldırarak yeni transferlerin lisans işlemlerini ligin ilk haftasına kadar yetiştirmek adına kaynak arayışlarını sürdürdüğü kaydedildi.